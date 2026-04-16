Programul de funcționare și stațiile

Conform autorităților, infrastructura de bază este pregătită pentru preluarea traficului de călători în perioada 1-3 mai. După această dată, circulația trenurilor va fi suspendată până la 1 iunie.

„Am făcut o lucrare la linie, iar de pe data de 27 aprilie ea va putea fi circulabilă. Constructorul trebuie să finalizeze până atunci trecerea la nivel din dreptul haltei Neptun, căci cea de la Costinești este deja gata”, a precizat Dorin Maer, directorul Sucursalei Regionale de Căi Ferate (SRCF) Constanța.

Dacă CFR Călători și Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) își vor da acordul pentru reluarea traficului de 1 Mai, călătorii trebuie să țină cont de două modificări importante.

În Costinești, trenurile vor opri doar în gara principală (Costinești Sat). Halta Costinești Tabără va rămâne închisă pentru finalizarea șantierului.

La Neptun, pasagerii vor coborî pe vechiul peron, care nu a fost încă demolat. Totuși, pentru tranzitarea zonei, mai este necesar un aviz din partea Poliției Rutiere pentru trecerea la nivel cu calea ferată.

De ce au întârziat lucrările?

Contractele de modernizare, semnate în luna mai 2025 cu o asociere de firme românești (Construct ING – ISPCF – Arcada Company – SPIACT Craiova – Pro Amis Consulting SRL), au suferit amânări semnificative, dar nu din vina drumarilor.

Paradoxal, principalul responsabil pentru întârziere este chiar CFR Călători, beneficiarul final. În toamna anului trecut, compania de stat a tărăgănat mai bine de două săptămâni sistarea circulației feroviare, predând amplasamentele abia pe 1 octombrie.

Întârzierea birocratică a împins lucrările direct în sezonul rece, unde ninsorile și viscolul au blocat și mai mult avansul șantierului.

Cum vor arăta noile halte de pe litoral

Modernizarea celor două stații implică investiții majore, menite să aducă infrastructura la standarde europene.

Neptun (Valoare: 16,57 milioane de lei, fără TVA). Noul peron va fi construit exclusiv pe o singură parte a trecerii la nivel (spre Mangalia).

Astfel, după modernizare, trenurile oprite în stație nu vor mai bloca bariera și, implicit, circulația auto, rezolvând o problemă istorică a stațiunii.

Până la finalizarea sa, vechiul peron din capătul spre Constanța va deservi pasagerii pentru minivacanța de 1 Mai.

Costinești Tabără (Valoare: 14,06 milioane de lei, fără TVA). Peroanele sunt construite de-o parte și de alta a trecerii la nivel, cu lungimi de 275 m, respectiv 160 m, și o lățime de 5 m.

Vor fi dotate cu copertine de așteptare, iluminat modern, afișaj electronic și rampe pentru persoanele cu dizabilități.

Totodată, în gara Costinești Tabără vor fi grupuri sanitare și ghișee adaptate pentru persoanele cu handicap locomotor, plus panouri fotovoltaice de 15 kW pe acoperiș, care vor asigura independența energetică a stației.

