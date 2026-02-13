„Portul Constanța va prelua Portul Internațional Liber Giurgiulești, în urma finalizării procesului inițiat de BERD pentru identificarea unui investitor strategic. Este o decizie cu relevanță majoră pentru România și pentru întreaga regiune a Mării Negre”, a scris Ciprian Șerban pe Facebook.

Giurgiulești, singurul port maritim-fluvial al Republicii Moldova, este un punct strategic la întâlnirea Dunării cu Marea Neagră. Integrarea sa cu Portul Constanța va întări coridorul logistic Dunăre–Marea Neagră și creează o platformă regională puternică pentru comerț, tranzit și investiții, potrivit ministrului Transporturilor.

„În contextul actual, marcat de reașezări geopolitice și de necesitatea diversificării rutelor comerciale, România își asumă un rol activ în dezvoltarea infrastructurii strategice din proximitatea sa. Această preluare contribuie la:

creșterea capacității de operare în regiune

eficientizarea fluxurilor comerciale către și dinspre Republica Moldova

sprijinirea reconstrucției Ucrainei prin rute alternative sigure

integrarea mai profundă a Republicii Moldova în rețeaua europeană de transport (TEN-T)”, a completat Ciprian Șerban.

Ministrul a mai precizat că această preluare de către România se face „în deplin respect față de legislația și suveranitatea Republicii Moldova”, iar țara noastră nu vrea doar o tranzacție, ci consolidează un culoar strategic și își întărește poziția de pilon logistic la Marea Neagră, în contextul războiului dintre Rusia și Ucraina, început acum 4 ani.

