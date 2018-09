La evenimentul lui Meghan, a fost prezentă și mama fostei actriței americane, Doria Ragland. Harry se pare că este topit după mâncarea făcută după rețetele lui Meghan, fiind văzut de multe ori dând târcoale bufetului suedez. Iar la un moment dat, s-a gândit să-și facă câteva provizii și a fost surprins în timp ce ascundea ștrengărește la spate niște produse de patiserie, samosas, când lângă el și-a făcut apariția un grup de curioși. Întregul moment a fost filmat de jurnalistul Chris Ship de la postul TV, ITV. Când a realizat că a fost prins în fapt, roșcovanul râde poznaș la cameră.

Un alt moment amuzant, surprins tot de Chris Shiop, a avut loc la sfârșitul evenimentului, potrivit libertateapentrufemei.ro. O pală de vânt i-a ciufulit părul lui Meghan, în timp ce stătea de vorbă cu invitații ei, iar Harry a intervenit rapid și i-a aranjat amuzat suvițele de păr.

Citește și

VIDEO / Din orfelinat, la primul job. Un hostel și o cafenea din București au angajat tineri ieșiți din centrele de plasament

When you just have to flatten down the wifes hair on a windy day … pic.twitter.com/4E7L3iurB7

— Chris Ship (@chrisshipitv) September 20, 2018