„Suleyman Magnificul” și soția lui, casa de 350.000 Euro pentru fiul lor? Halit Ergenc si Berguzar Korel, protagonistii serialului “Patria mea esti tu!”, difuzat de miercuri pana vineri, de la ora 20:00, la Kanal D, vor sa investeasca o parte din banii castigati din filmarile serialului intr-o proprietate destinata fiului lor, Ali.

Dupa ce, in presa turca a aparut stirea ca Halit Ergenc ar fi avut onorariul, per episod, de 140.000 TRY (lire turcesti – n.r.) iar Berguzar Korel 80.000 TRY, jurnalistii turci s-au “aventurat” in demersul lor si, dupa un calcul aproximativ, s-a ajuns la fabuloasa suma de 8.000.000 de lire turcesti, bani care ar fi intrat in buzunarul talentatilor actori, in urma filmarilor serialului “Patria mea esti tu!”.

„Suleyman Magnificul” și soția lui au planuri mari

Intrucat, in urma cu patru ani, cuplul Ergenc – Korel au cumparat pamant in Grecia, in orasul Yanya (Ioannina) cu scopul de a construi un complex turistic, presa locala ii “suspecteaza” pe celebri actori ca ar fi interesati sa achizitioneze pamant si in Insula Sakiz (Chios), aflata in vecinatatea statiunii unde isi petrec acestia anual concediile de vara, Cesme. La capitolul zvonuri locale intra si faptul ca Halit si Berguzar vor sa achizitioneze o proprietate care ar ajunge la 350,000 Euro (aproximativ 1 400 000 TRY). Nu se stie inca daca indragitul cuplu a gasit casa dorita, dar se pare ca doresc sa ii asigure viitorul baiatului lor, Ali.

În urmă cu doi ani, Halit Ergenc , actorul care l-a interpretat magistral pe măreţul sultan Suleyman, în serialul “Suleyman Magnificul”, difuzat joia şi vinerea, de la ora 20.00, la Kanal D, nu se sfieşte să vorbească despre relaţia specială pe care o are cu fiul lui, Ali.

