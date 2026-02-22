„Sunt în diferite zone. Au făcut curățenie pe trotuare, la școală, acolo unde este nevoie. Mai primesc și ei câte un dar așa, de la bătrâni, ca la țară. Știți, o bucățică de șuncă, un pahar de vin”, a declarat Virgil Doca, primarul comunei.

Deși au început munca la prima oră, oamenii nu se plâng de frig. „Nu. Suntem îmbrăcați”, a răspuns un localnic întrebat dacă nu a înghețat, adăugând că și sculele folosite au fost aduse de acasă. „Cu lopata, da. Noi venim cu sculele noastre”, a explicat acesta.

Mulți dintre săteni aveau deja zilele de muncă în folosul comunității acoperite, însă au dorit să participe voluntar. „Am ieșit la muncă voluntară. Merge treaba. Dacă dăm din mâini, trebuie să meargă. Cu toate astea, ne și încălzim”, a declarat un alt locuitor.

Chiar și femeile au fost implicate. „Nu-i greu. Niciodată nu-i greu. Suntem învățați cu munca. Nu suntem obligați. Dacă vrem să ieșim, ieșim, dacă nu, nu”, a spus o localnică.

Inițiativa a fost apreciată pe rețelele sociale, unde utilizatorii au lăudat mobilizarea comunității. În județul Galați, și în satul Măcișeni, comuna Corni, s-a apelat la aceeași soluție pentru deszăpezire.

