Încă un pas făcut în Senat pentru plata salariilor siderurgiştilor gălăţeni

Guvernul României a adoptat, în ședința din 19 februarie 2026, o Ordonanță de Urgență (OUG 6/2026 n.r.) care modifică regulile de funcționare ale Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale, astfel încât și angajații companiilor aflate în concordat preventiv să își poată primi salariile restante. Măsura vizează în mod direct situația celor peste 4.000 de siderurgiști de la Liberty Galați, care nu și-au mai primit integral drepturile salariale din luna noiembrie.

Ulterior, pe 3 martie, în cadrul Comisiei pentru muncă din Senatul României a fost acordat aviz favorabil proiectului de lege L122/2026, care aprobă Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 6/2026. Aceasta modifică Legea nr. 200/2006 privind Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale, potrivit Monitorul de Galați.

Senatorul de Galați Marius Humelnicu, preşedintele Comisiei pentru muncă, familie şi protecţie socială din Senat, a explicat ce înseamnă acest lucru:

„Pentru judeţul nostru, unde mii de familii depind de activitatea combinatului siderurgic Liberty Galaţi, un astfel de instrument legislativ este esenţial. În perioade de incertitudine economică, protejarea salariilor şi a siguranţei financiare a angajaţilor din industriile strategice trebuie să fie o prioritate reală, nu doar declarativă. Susţinerea acestui proiect înseamnă responsabilitate şi grijă faţă de cei care muncesc şi contribuie la dezvoltarea economiei. Ca senator de Galaţi, susţin orice măsură care apără locurile de muncă şi veniturile gălăţenilor”, a declarat Marius Humelnicu.

După votul din Senat, legea merge la Camera Deputaţilor

Votul din Comisia pentru muncă reprezintă un prim pas procedural. Deşi Comisia a dat aviz favorabil, legea nu este încă adoptată definitiv, potrivit Monitorul de Galați.

Proiectul va intra pe ordinea de zi în plenul Senatului şi va fi supus votului. Legea merge apoi la Camera Deputaţilor, unde va fi analizată din nou în comisii, iar abia apoi va primi votul final decisiv.

Dacă este adoptată de Camera Deputaţilor, legea merge la Preşedintele României pentru promulgare şi apoi se publică în Monitorul Oficial.

Adoptarea legii nu garantează automat rezolvarea problemei salariilor restante

Dacă legea va fi adoptată de Camera Deputaților și promulgată, acest lucru nu va însemna automat că siderurgiștii de la Liberty Galați își vor putea primi imediat salariile restante din Fondul de garantare.

Actul normativ stabilește doar cadrul general și mecanismul prin care statul poate interveni, însă aplicarea efectivă depinde de îndeplinirea unor condiții concrete prevăzute de legislație. Una dintre acestea, esențială, este declararea combinatului siderurgic drept obiectiv strategic. Se așteaptă ca Guvernul să adopte o ordonanță în acest sens.

Fără acest statut, accesarea mecanismelor speciale de protecție riscă să fie blocată sau cel puțin întârziată, chiar dacă legea este deja în vigoare. Pentru ca siderurgiștii să poată beneficia efectiv de plata creanțelor salariale restante, este nevoie și de parcurgerea pașilor administrativi și decizionali suplimentari prevăzuți de lege.

Concedierile din administrația publică vor fi atacate de avocatul Poporului la CCR
Știri România 12:40
Concedierile din administrația publică vor fi atacate de avocatul Poporului la CCR
Cererea lui Dan Voiculescu de rejudecare a dosarului ICA a fost admisă, în principiu, de Tribunalul București
Știri România 12:36
Cererea lui Dan Voiculescu de rejudecare a dosarului ICA a fost admisă, în principiu, de Tribunalul București
Horia Brenciu, nevoit să se întoarcă din Kuala Lampur fără familia lui. De ce nu au putut călători spre Singapore. „Ne-am luat destinul în propriile mâini"
Stiri Mondene 12:44
Horia Brenciu, nevoit să se întoarcă din Kuala Lampur fără familia lui. De ce nu au putut călători spre Singapore. „Ne-am luat destinul în propriile mâini”
Cea mai mare dorință pe care o avea Silviu Prigoană când trăia. Ce i-a spus Adrianei Bahmuțeanu: „Împărțirea bunurilor"
Stiri Mondene 12:39
Cea mai mare dorință pe care o avea Silviu Prigoană când trăia. Ce i-a spus Adrianei Bahmuțeanu: „Împărțirea bunurilor”
Buget mai mare pentru Erasmus+
Advertorial
Buget mai mare pentru Erasmus+
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
România a fost invitată de Franța să discute despre „umbrela nucleară", deși suntem sub protecția SUA / NATO. Oana Țoiu: „Decizia se ia în CSAT"
Politică 03 mart.
România a fost invitată de Franța să discute despre „umbrela nucleară”, deși suntem sub protecția SUA / NATO. Oana Țoiu: „Decizia se ia în CSAT”
Bogdan Ivan a recunoscut că preţul benzinei la pompă poate ajunge 10 lei, după ce ziua precedentă spunea că sunt „minciuni sfruntate"
Politică 03 mart.
Bogdan Ivan a recunoscut că preţul benzinei la pompă poate ajunge 10 lei, după ce ziua precedentă spunea că sunt „minciuni sfruntate”
