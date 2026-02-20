Protecție extinsă pentru companiile aflate în dificultate

Guvernul României a aprobat, joi, 19 februarie 2026, o ordonanță de urgență care permite combinatului siderurgic Liberty Galați să acceseze Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale restante.

Potrivit surselor publicației Viața Liberă, siderurgiștii din Galați ar putea primi salariile restante în cel puțin două săptămâni. Actul normativ adoptat extinde aria de aplicare a Legii nr. 200/2006, care anterior includea doar firmele în insolvență, și la companiile aflate în procedura de concordat preventiv, precum Liberty Galați. Potrivit Ministerului Muncii, sumele garantate din Fond vor fi de până la 12 salarii medii brute pe economie pentru fiecare salariat, în cazul insolvenței, și până la 6 salarii medii brute pentru fiecare angajat, în cazul concordatului preventiv.

„În forma actuală, legea reglementează plata creanțelor salariale din Fondul de garantare pe o durată maximă de cinci luni și în limita a cinci salarii medii brute pe salariat, exclusiv în cazul insolvenței și fără diferențiere în funcție de rolul economic sau strategic al angajatorului. Această prevedere se menține“, se arată în comunicatul Ministerului Muncii.

Ordonanța introduce și noțiunea de „operator economic de interes strategic”, definit ca o entitate a cărei activitate este esențială pentru domenii precum apărare, securitate economică, energetică sau alimentară. Lista acestor operatori va fi stabilită prin hotărâre de guvern.

Procedura pentru demararea plăților

În ciuda aprobării ordonanței, mai sunt necesari câțiva pași până la începerea plăților.

„Săptămâna viitoare, urmează să se aprobe o hotărâre de guvern prin care Ministerul Finanțelor să aloce banii necesari Ministerului Muncii. Apoi, va fi necesară o altă hotărâre de guvern, inițiată de Ministerul Economiei, prin care Liberty să fie declarat operator economic de interes strategic. După ce Ministerul Muncii va primi banii de la Ministerul Finanțelor, îi va redirecționa către Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, iar AJOFM Galați va efectua plățile”, a declarat Costel Fotea, președintele Consiliului Județean Galați, pentru publicația Viața Liberă.

De asemenea, ordonanța clarifică mecanismul fiscal aplicabil sumelor plătite din Fondul de garantare. AJOFM va achita salariile în cuantum net și va vira direct impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de salariați. În plus, protecția extinsă a Fondului de garantare nu se limitează doar la Liberty Galați, ci include și alte companii strategice precum șantierul naval Damen Mangalia și Romaero, beneficiind peste 5.000 de angajați.

Planuri economice pentru combinatul din Galați

Liberty Steel, care a cumpărat combinatul din Galați în 2019 de la ArcelorMittal pentru 740 milioane de euro, se confruntă în prezent cu dificultăți financiare.

Statul român speră să obțină 709,1 milioane de euro la licitația programată pentru 12 martie 2026, prin vânzarea combinatului și a laminorului Liberty Tubular Products.

Vânzarea combinatului vine ca o soluție de urgență după ce planul inițial de restructurare a companiei, care presupunea o capitalizare de cel puțin 120 de milioane de euro din partea grupului GFG Alliance, deținut de miliardarul Sanjeev Gupta, a eșuat.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE