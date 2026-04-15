Victima, un bărbat de aproximativ 30 de ani, a fost scoasă de salvatori de sub malul de pământ în stare de inconştienţă, iar după aplicarea manevrelor de resuscitare a fost declarat decesul.

Potrivit ISU Galați, victima executa lucrări la rețeaua de canalizare în momentul prăbușirii malului de pământ, fiind găsită în stare de inconștiență, conform News.ro.

Autoritățile au desfășurat o operațiune de amploare la locul incidentului, mobilizând o autospecială de stingere cu echipament de descarcerare, un container multirisc, un echipaj de prim ajutor și două ambulanțe (SMURD și SAJ). De asemenea, pentru intervenția rapidă a fost solicitat și un elicopter SMURD.

