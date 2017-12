Ce spune mama băiețelului terorizat de unchiul său deghizat în Moș Nicolae despre toată întâmplarea. Femeia mărturisește că a vrut doar să îl sperie puțin pe băiat, însă regretă cele întâmplate.

Totul a pornit de la un filmuleț de câteva minute care înfățișează un băiețel de 5 ani terorizat de un bărbat deghizat în Moș Nicolae. Băiețelul plângea în hohote, în timp ce Moș Nicolae, care era unchiul celui mic, lovea podeaua cu un băț și îl punea să promită că este cuminte și nu mai mâzgălește pereții la grădiniță.

Bunica băiețelului sare în apărarea mamei

Imediat după ce filmulețul revoltător a devenit virat, Direcția pentru Protecția Copilului, cât și polițiștii, care au deschis o anchet. Cel mic este în grija mamei, o bistrițeancă de 31 de ani, care a muncit câțiva ani în străinătate, iar de anul trecut se află acasă, în Bistrița-Bârgăului, potrivit Bistrițeanul.ro.

„Am vrut să îl speriu puțin de Moș. A primit și cadouri. Nu cred că în filmarea aia s-a văzut că l-a snopit în bătaie Moșu’. Recunosc, ca mamă am greșit puțin. Îl cresc singură. Așa am crezut că e bine să fac. Recunosc că am greșit. E copilul meu și mă doare sufletul. Nu îl maltratez, e sufletul meu. Poate am exagerat puțin, dar nu l-am maltratat sau bătut niciodată”, a mărturisit mama băiețelului, plângând.

„I-o adus daruri Moșu’. Așa vine Moșu’ cu bota, l-a pus să zică niște rugăciuni și atât. S-a panicat că i-a fost frică de Moș, probabil. Filmulețul l-a făcut un nepot de-al meu și i l-a trimis tatălui copilului, care a vrut să ne facă un rău și ne-a făcut”, spune bunica băiețelului, vizibil afectată.

„Și la grădiniță are probleme, pentru că are foarte multă energie. Nu l-am bătut niciodată nici eu nici maică-sa. Nu consideră că l-a traumatizat pe copil. Nu a fost o sperietură, după care să rămână copilul cu traume. Are foarte multă energie. Nu am făcut nimic ieșit din comun, l-a speriat moșul puțin cu bota, asta-i drept”, a completat bunica celui mic.

