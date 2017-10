Unul dintre patronii de la Colectiv, primele declarații la doi ani de la tragedie. Este vorba despre Costin Mincu, care dă vina și pe autoritățile care au controlat localul, dar nu au spus ce nu este în regulă.

Costin Mincu a acceptat să vorbească pentru prima dată, într-un interviu acordat Digi24, despre tragedia care a omorât 64 de tineri.

Unul dintre patronii de la Colectiv a vorbit după 2 ani de la tragedia care a îndoliat o țară întreagă

„Consider că este ofensator pentru victime să vorbesc despre ce mi s-a întâmplat mie. Pentru că orice mi s-a întâmplat mie și orice mi se va întâmpla de acum încolo este incomparabil cu suferința lor, a declarat ei. Legat de acuzațiile care i s-au adus, conform cărora ar fi cumpărat materiale de construcție ieftine, Costin Mincu a răspuns.

„Da, asta este sintagma pe care toată lumea o are în cap atunci când se gândește la noi, la patroni. Vreau să vă arăt decalarația domnului Suto, administratorului societății, care spune în fața procurorilor „valoare totală a lucrărilor pe care le-am executat aferente amenajărilor se ridică la suma de 64.000 de lei cu TVA, achitată integral de client.” Eu nu consider sub nicio formă că aceste lucrări au fost ieftine. Mă consider vinovat și nu aș putea niciodată să compar ce mi se întâmplă mie cu suferința oamenilor care și-au pierdut rudele în tragedia de la Colectiv. De doi ani de zile toată lumea vorbește de 400 de oameni. În expertiza Institutului Național de expertize Criminalistice, în urma vizionărilor imaginilor de pe camerele de supraveghere, constată un număr între 270 și 290″, este o parte din interviul acordat de unul dintre patronii Colectiv, pentru digi24.

64 de tineri au murit în clubul Colectiv

Pe 30 octombrie 2015, artificiile aprinse în timpul concertului trupei Goodbay to Gravity au cauzat moartea a 64 de tineri aflați în clubul Colectiv din Bucureşti. Alte câteva zeci au supraviețuit, însă trăiesc zi de zi cu rănile rămase, cu inimile îngreunate de dorul celor pe care i-au pierdut și cu ambiția de a face orice e nevoie pentru ca nimeni să nu mai treacă printr-o asemenea nenorocire. La începutul lunii mai 2017, Tribunalul București a decis luni că dosarul Colectiv, în care sunt judecați patronii clubului, să fie reunit cu cel în care este inculpat fostul primar Cristian Popescu-Piedone.

Citește și