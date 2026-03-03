Argint pentru Brașov, două bronzuri pentru Oradea și Constanța

Cea mai mare performanță a delegației României a fost obținută de Tache David, elev din Brașov, care a câștigat medalia de argint.

Medalii de bronz au fost obținute de Alexandru-Dumitru Ardelean, elev la Colegiul Național Emanuil Gojdu din Oradea, și de Rareș-Ștefan Stanciu, din Constanța.

Alexandru este elev în clasa a XI-a la Colegiul Național Emanuil Gojdu din Oradea, la profilul matematică-informatică, intensiv informatică. Pentru această competiție a fost pregătit de profesorii Maria Niță și Adrian Niță. După anunțarea rezultatelor, Consiliul Elevilor din colegiu a transmis un mesaj public: „Prin pasiune, ambiție și multă muncă, Alex demonstrează că excelența se construiește zi de zi, iar curajul de a explora domenii de viitor precum inteligența artificială poate transforma visurile în realitate”.

Un alt membru al echipei, Alexandru Lensu, din Vrancea, s-a clasat pe locul 57.

Elevii au fost însoțiți de Carla Crivoi, team leader, asist. univ. drd. Miruna Andreea Zavelca, deputy leader, ambele de la Universitatea din București, precum și de drd. Chris Luntraru, membru al Comisiei Tehnice Internaționale de la Universitatea Politehnica din București.

Olimpiada Internațională de Inteligență Artificială este una dintre competițiile noi dedicate elevilor pasionați de programare și AI, domeniu considerat esențial pentru economie și tehnologie în următoarele decenii.

Felicitați de ministrul de externe, Oana Țoiu

După competiție, elevii au fost invitați la Ambasada României din Ljubljana de ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, care i-a felicitat.

„Acești tineri sunt cei mai buni ambasadori ai României moderne. Inteligența artificială este domeniul care va defini competitivitatea noastră în deceniile următoare, iar rezultatele lor de la Ljubljana demonstrează că avem potențialul pentru a contribui la inovația europeană”, a transmis ministrul într-o postare pe Facebook.

Ea a subliniat că elevii au demonstrat nu doar cunoștințe teoretice solide, ci și capacitatea de a antrena modele de AI și de a rezolva probleme etice complexe.

În luna iulie, România va găzdui la Cluj-Napoca etapa dedicată Europei Centrale a olimpiadei de inteligență artificială, unde sunt așteptați participanți din mai multe țări.

