Aplicația a fost dezvoltată de start-up-ul fondat de milionarul orădean stabilit în SUA George Haber, în colaborare cu medicul dr. Horia Timiș, și a fost utilizată anterior la Spitalul Județean Oradea în trei module separate pentru pacienți, medici și administrație.

În prezent, Zena poate fi accesată direct de public pe prima pagină a site-ului Primăriei Oradea, www.oradea.ro, pentru a oferi informații legate de activitatea administrației locale.

Potrivit dezvoltatorilor, asistentul AI își recunoaște limitele: „Sunt încă în testare, așa că uneori pot greși, dar învăț continuu. Cu ce te pot ajuta?”.

În fereastra de dialog, prima sugestie automată către vizitatorii site-ului este: „Cum pot plăti taxele?”.

Acest lucru a atras atenția cetățenilor, având în vedere că, din acest an, impozitele locale pentru orădeni s-au majorat semnificativ față de anul trecut.

Concret, impozitele din Oradea s-au dublat față de anul trecut, iar asta pune presiune pe localnici, care nu mai fac față cheltuielilor.

Primăria Oradea menționează că aplicația este încă în fază de testare și va fi ajustată în funcție de feedback-ul cetățenilor, pentru a răspunde mai bine nevoilor locale.

