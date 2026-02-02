Impactul fiscal este deja vizibil în bugetele familiilor. Într-un climat dominat de scumpiri, orădenii au început anul făcând coadă la ghișee, resemnați în fața noilor dări.

„Impozitul e dublu, chiar și cu reducerea aplicată. Nu-mi convine, dar ce poți să faci? Trebuie plătit”, a declarat o localnică în prima zi de colectare a taxelor.

Paradoxul încasărilor: Mai mulți bani de la mai puțini oameni

Datele oficiale ale Primăriei confirmă povara fiscală crescută. În intervalul 15-23 ianuarie, municipalitatea a încasat 20,1 milioane de lei, o sumă cu peste un milion de euro mai mare față de aceeași perioadă a anului trecut.

Cu toate acestea, statisticile ascund o realitate îngrijorătoare: numărul plătitorilor a scăzut. Au achitat taxele cu 800 mai puține persoane fizice și cu 10 mai puține firme comparativ cu anul anterior, semn că mulți nu își mai permit să plătească integral la început de an.

„Am de achitat peste 500 de lei pe un apartament cu două camere. Voi plăti în rate, să nu mă penalizeze. Deodată n-o să pot”, a explicat, pentru Bihorenul, un locuitor din cartierul Rogerius.

Utilitățile, o lovitură decisivă

Pe lângă taxe, facturile la utilități au explodat. Curentul electric s-a scumpit cu 8%, iar facturile la încălzire pe luna decembrie au venit cu 50% mai mari, după ce prețul gigacaloriei a urcat de la 435 la 498 de lei.

Teama de penalități îi determină pe oameni să prioritizeze aceste plăți în detrimentul hranei.

Un administrator care gestionează 18 asociații de proprietari explică mecanismul fricii: „Oamenii se tem de penalitățile de 0,2% pe zi. La o factură de 600 lei, penalitățile înseamnă 12 lei pentru 10 zile întârziere. Dacă plătești abia în martie, dai și 70 lei în plus”.

Comerțul, în colaps: „Se cumpără trei felii de salam”

Efectele sărăcirii populației se resimt acut în comerț. Ioana, directoarea unui lanț de magazine de cartier, descrie o prăbușire a vânzărilor după sărbători, scăderea fiind triplă față de perioada similară a anului trecut.

Bonul mediu: Atinge cu greu 30 de lei.

Atinge cu greu 30 de lei. Comportamentul de consum: Clienții cumpără strictul necesar – o pâine mică, trei felii de salam sau produse de curățenie esențiale.

Situația este similară în piețele agroalimentare, unde vânzările au scăzut cu 60%. Maria, comerciantă în Piața Rogerius, observă că fructele și legumele se vând acum „la bucată”: un morcov, o ceapă, două mere.

Deși produsele din piață sunt superioare calitativ, orădenii migrează spre supermarketuri și hypermarketuri, vânând exclusiv reducerile prin aplicațiile de loialitate.

Amanetul nu mai e o soluție, împrumuturile CAR explodează

Cea mai gravă consecință a crizei este epuizarea plaselor de siguranță ale populației. Casele de amanet, altădată un refugiu rapid pentru obținerea de lichidități, raportează o scădere a tranzacțiilor la doar 10% din volumul obișnuit.

Motivul este unul sumbru: „Oamenii nu mai au ce bijuterii să aducă”, spune Florin, proprietar de amanet.

În lipsa bunurilor de valoare, pensionarii se îndreaptă în masă către Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Oradea (CARPO).

Doar în primele două săptămâni din 2026, valoarea împrumuturilor acordate a depășit cu 200.000 de lei suma din perioada similară a anului trecut.

Pentru mulți vârstnici, acești bani împrumutați sunt singura soluție pentru a-și achita dările și a supraviețui până la primăvară.

