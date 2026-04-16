Concret, proiectul presupunea desființarea a 224 de posturi, atât ocupate, cât și vacante, din mai multe instituții, printre care Primăria Ploiești, Clubul Sportiv Municipal, Poliția Locală, Parcul Memorial Constantin Stere și Serviciul Public Finanțe Locale.

Singura excepție era Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor, unde se propunea păstrarea celor 37 de posturi existente.

Primarul Mihai Polițeanu a explicat că ședința a fost suspendată la solicitarea liderilor de grup. «La solicitarea liderilor de grup propun suspendarea ședinței, pentru că există interes să se discute», a declarat acesta.

Însă proiectul a stârnit nemulțumirea mai multor consilieri locali, printre care Mihai Apostolache (România în Acțiune), care a criticat documentul pentru lipsa includerii reorganizării Casei de Cultură „I.L. Caragiale”, aprobată cu doar două zile înainte.

„Este o dovadă de lipsă de respect”, a afirmat Apostolache, adăugând că Executivul ar trebui să ofere explicații privind sporurile primite pentru proiectele finanțate din fonduri europene.

În plus, Mihai Apostolache a cerut în mod oficial demisia primarului Mihai Polițeanu și a Ancăi Angelescu, directorul Direcției de Resurse Umane, pe fondul nemulțumirilor legate de gestionarea reorganizării.

Tensiunile din cadrul ședinței reflectă dezacordurile majore dintre aleșii locali cu privire la direcția administrativă a orașului.