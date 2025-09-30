Dovezi certe, dar o imagine incompletă

Preşedintele recunoaște totuși că nu avem, în momentul de faţă, imaginea completă şi probabil că ne mai trebuie câteva luni, el arătând că i-a plăcut foarte mult raportul Procurorului General, prezentat recent şi o să se ducă mâine la Copenhaga, să informeze pe partenerii noştri, despre conţinutul acestuia. 

„Noi aveam pe componenta de finanţare externă, o probă, acel milion de euro de la domnul Peşchir. Pe componenta de încercări fizice de destabilizare, aveam deja toată ancheta cu gruparea Potra. Nu aveam, în mod oficial, până la raportul Parchetului, o dovadă despre faptul că Rusia a interferat cu publicitatea în campanie electorală, şi dovada asta o avem, faptul că au fost mai multe site-uri, iar pentru ca publicitatea lor să ajungă la un număr mare, au fost folosite firme de publicitate din Rusia şi, în acest proces de dezinformare, au fost folosite conturi şi firme din Rusia. Ăsta este un fapt pe care Parchetul general l-a dezvăluit în raportul pe care ei l-au prezentat şi cu care o să mă duc şi mâine la Copenhaga, să informez pe partenerii noştri”, a precizat preşedintele.

Reduceri în administrația locală și centrală

Clara Volintiru, director GMF-România: „Odată ce Maia Sandu și-a asigurat majoritatea parlamentară, cred în scenariul 2030 de aderare a Republicii Moldova la UE”
Recomandări
Clara Volintiru, director GMF-România: „Odată ce Maia Sandu și-a asigurat majoritatea parlamentară, cred în scenariul 2030 de aderare a Republicii Moldova la UE”

Președintele a vorbit și despre neînțelegerile cu PSD pe procentul reducerilor din administrația locală spunând că reducerile vor continua pentru a asigura un buget stabil, iar ținta de reduceri de 20% va fi atinsă în 3 ani de zile.

„Evident că dacă ne uităm la întreg sistemul administrativ, central şi local, există zone însemnate unde e nevoie de ieşiri din sistem, după cum există zone în care e nevoie de mai mulţi oameni în sistem, de exemplu pe partea din poliţie responsabilă cu securitatea publică. Şi mai sunt câteva astfel de exemple. Deci e nevoie ca noi să echilibrăm sistemul”, a afirmat Nicuşor Dan, citat de News.ro.

Preşedintele a menţionat că e nevoie de asemenea ca să ne reîntoarcem la o lege a salarizării unice, „pentru că am avut-o, numai că am corectat-o de aşa de multe ori că sunt discrepanţe foarte mari între instituţii”.

„Ca să vă dau un răspuns general, e nevoie în anumite instituţii, şi centrale şi locale, să plece oameni din sistem. E nevoie de reduceri de cheltuieli, pe alte segmente, bunuri şi servicii, etapizare de investiţii şi sunt sigur că în coaliţie se va găsi echilibrul astfel încât să avem o decizie comună, asumată.

Președintele Nicușor Dan a anunțat marți că a transmis Executivului, în contextul rectificării bugetare, că Administrația Prezidențială returnează 17,5 milioane de lei din bugetul alocat pentru anul 2025.

„În luna iulie am spus că Administrația Prezidențială va contribui la efortul de austeritate printr-o reducere reală a propriului buget, nu prin gesturi simbolice. La rectificarea bugetară publicată ieri, am transmis Guvernului că Administrația Prezidențială returnează 17,5 milioane de lei din bugetul alocat pentru anul 2025. Asta înseamnă aproximativ 17% din creditele bugetare, o reducere serioasă, rezultat al unei analize atente a cheltuielilor instituției’, a scris Nicușor Dan pe pagina sa de X.

Discuţia privind reorganizarea administrativ-teritorială nu va exista până în 2026

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, la Timişoara, despre reorganizarea administrativ-teritorială, că „discuţia asta nu există până la momentul bugetului pe 2026, deci probabil că nu va exista pe parcursul anului 2025, pentru că e o discuţie importantă la nivelul partidelor din Coaliţie, şi energia lor, disponibilitatea lor, este în momentul ăsta pe chestiuni care sunt foarte rapide, rectificarea, bugetul pe 2026”.

Despre decizia CCR privind pensiile magistraților

Șeful statului a reiterat că o pensionare la 49 de ani nu este echitabilă și consideră că există o aprobare unanimă în clasa politică pentru proiectul guvernului privind mărirea vârstei de pensionare pentru magistrați și acordarea unei pensii de 70% din salariul net si nu 80% din salariul brut ca până acum.

Ce ar putea lovi Ucraina în Rusia cu rachetele Tomahawk: capitala Moscova, porturi și noduri critice – ținte strategice cu puternic impact psihologic
Recomandări
Ce ar putea lovi Ucraina în Rusia cu rachetele Tomahawk: capitala Moscova, porturi și noduri critice – ținte strategice cu puternic impact psihologic

„Eu cred că CCR în această chestiune şi decizia CCR este mult, mult exagerată, în sensul că există în societate, aproape unanimitate pe faptul că e anormal ca în orice sistem posibil, acum vorbim de justiţie, pensia să fie cât salariu, pentru că tu vrei să ai nişte oameni care să producă pentru societate şi atunci dacă tu le dai pensia cât salariu, îi stimulezi să iasă din sistem, să nu producă pentru societate. Deci asta este aproape unanimitate în sistem”, a declarat Dan.

Evaluare privind Educația, într-o lună

Șeful statului a anunțat și o evaluare privind Educaţia, într-o lună, el arătând că noi trebuie să ne gândim la planul mediu şi lung şi pe universitar şi preuniversitar, cum facem ca să avem o calitate mai mare în învăţământ, potrivit News.ro.

„În primul rând să separăm ce este pe termen scurt şi ce este pe termen mediu şi lung. Pe termen scurt, România a fost într-o situaţie dificilă, în care riscul era foarte mare pe partea de downgradare din partea agenţiilor de rating şi, în felul ăsta, retragerea şi mai multor banii, creşterea cotelor ratelor dobânzilor. Deci am avut un guvern şi o coaliţie care a avut de rezolvat această situaţie şi a luat nişte măsuri. Puteau să fie luate altele. În orice caz, a existat un imperativ de a reduce deficitul, într-un timp foarte scurt şi asta a fost în zona de educaţie, s-au produs aceste măsuri”, a spus şeful statului, despre nemulţumirile studenţilor privind măsurile luate în educaţie. 

Comentarii (1)
Avatar comentarii

Gggga 30.09.2025, 21:35

Se duce la copenhaga să ce????????

Ce a răspuns Nicușor Dan când a fost întrebat dacă România va doborî următoarea dronă rusească care intră în țară: „Sunt două chestiuni”
Știri România 30 sept.
Ce a răspuns Nicușor Dan când a fost întrebat dacă România va doborî următoarea dronă rusească care intră în țară: „Sunt două chestiuni”
Următorul director al SRI va face o prioritate din combaterea influenței Rusiei, spune Nicușor Dan
Știri România 30 sept.
Următorul director al SRI va face o prioritate din combaterea influenței Rusiei, spune Nicușor Dan
Ce limite i-a impus Irina Fodor fiicei sale, Diana, în vârstă de 14 ani. „I-am setat program. Nu vreau să o frustrez”
Stiri Mondene 30 sept.
Ce limite i-a impus Irina Fodor fiicei sale, Diana, în vârstă de 14 ani. „I-am setat program. Nu vreau să o frustrez”
Detaliul pe care l-au surprins fanii și care face emisiunea MasterChef România unică în lume: „Nu mai e nicăieri așa”
Exclusiv
Stiri Mondene 30 sept.
Detaliul pe care l-au surprins fanii și care face emisiunea MasterChef România unică în lume: „Nu mai e nicăieri așa”
Nicușor Dan a uitat protocolul înaintea intonării imnului, la Timișoara, unde a depus o coroană de flori la Monumentul Crucificării | VIDEO
Politică 30 sept.
Nicușor Dan a uitat protocolul înaintea intonării imnului, la Timișoara, unde a depus o coroană de flori la Monumentul Crucificării | VIDEO
Președinția returnează 17,5 milioane de lei din bugetul alocat în 2025. Știu că pentru mulți români vremurile sunt grele E o chestiune de bun-simț, afirmă Nicușor Dan
Politică 30 sept.
Președinția returnează 17,5 milioane de lei din bugetul alocat în 2025. Știu că pentru mulți români vremurile sunt grele E o chestiune de bun-simț, afirmă Nicușor Dan
