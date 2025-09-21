O nouă etapă a escaladării

Odată cu reîntoarcerea lui Putin din Alaska, forțele armate ruse au trecut la o nouă etapă a escaladării războiului din Ucraina și au îndrăznit să provoace alianța cu intruziuni cu drone și avioane militare. Liderul de la Kremlin a cerut ca Ucraina să-i cedeze patru regiuni, pe lângă Crimeea, dar președintele ucrainean Volodimir Zelenski a refuzat categoric să renunțe la teritorii. Prin urmare, Putin a decis să intensifice atacurile aeriene asupra infrastructurii ucrainene, în special asupra celei energetice, au declarat peentru Bloomberg surse cu acces la Kremlin care au cerut să nu fie menționate.

Trump se declară „foarte dezamăgit”, dar vrea ca alții să acționeze decisiv

Pe fondul escaladării din partea lui Putin, Trump s-a declarat „foarte dezamăgit” de liderul rus și a lansat ideea impunerii unor sancțiuni mai dure împotriva Moscovei, precum și împotriva țărilor care o ajută să ocolească restricțiile impuse de occidentali din cauza războiului de agresiune pe care îl poartă împotriva Ucrainei. Scopul: reducerea veniturilor pentru mașina de război a Rusiei.

Cu toate acestea, președintele american le cere aliaților europeni să renunțe complet la petrolul rusesc înainte ca el să ia măsuri decisive. Ori singurele țări membre UE și NATO dependente de petrolul rusesc și care se încăpățânează să renunțe la el sunt Ungaria și Slovacia, ai căror prim-miniștri, Viktor Orban, respectiv Robert Fico, răspândesc propaganda rusă și duc acțiuni pro-rusești în interiorul blocului comunitar în timp ce consideră că au viziuni apropiate lui Trump pe diverse chestiuni, inclusiv în privința abordării față de Rusia.

Donald Trump a cerut totodată sancțiuni împotriva Chinei și Indiei pentru a le descuraja să mai cumpere petrol și gaze din Rusia. Între timp, Uniunea Europeană a decis să includă 12 companii chineze și trei indiene și să accelereze eliminarea GNL-ului rusesc de pe piața europeană în cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni pregătit împotriva Rusiei.

Putin escaladează pentru a-și asigura o poziție mai bună la eventuale negocieri

Potrivit surselor citate de Bloomberg, lipsa unor măsuri ferme din partea lui Trump încurajează Kremlinul să-și ducă războiul de uzură și să escaladeze cu atacuri aeriene în Ucraina. Regimul de la Moscova consideră că această strategie ar putea submina apărarea Kievului și, de asemenea, ar putea contura terenul pentru așa-zise negocieri în condiții favorabile Kremlinului.

„Este important pentru Putin să le arate lui Trump și europenilor că își poate permite să escaladeze în continuare situația”, spune Vita Spivak, analistă pentru Rusia la firma de consultanță Gatehouse Advisory Partners, cu sediul la Londra. „Putin încearcă să-și sporească influența pentru următoarea rundă de negocieri privind Ucraina, oricând va avea loc”, adaugă ea.

La summitul cu Trump de la Anchorage, pe 15 august, Putin s-ar fi oferit să oprească luptele dacă Ucraina recunoaște suveranitatea rusă asupra a cinci regiuni ucrainene, inclusiv peninsula Crimeea. Anterior, liderul rus a cerut conducerii de la Kiev să limiteze dimensiunea forțelor armate ucrainene și să abandoneze obiectivul privind aderarea la NATO.

La rândul lui, Donald Trump s-a pronunțat împotriva aderării Ucrainei la NATO și a evocat, cu câteva zile înainte de summitul din Alaska, posibilitatea ca Ucraina să cedeze teritorii în schimbul păcii. Ucraina a respins aceste condiții, iar Putin a decis să escaladeze, spun sursele.

Atacurile cu drone și rachete au crescut cu 46% după summitul din Alaska

După summit, atacurile cu drone și rachete rusești au crescut cu aproximativ 46%, constată Bloomberg. Rusia a lansat 3.500 de drone de diferite tipuri, aproape 190 de rachete și peste 2.500 de bombe.

În timp ce atacurile aeriene se intensifică, situația din teren nu se duce în mod decisiv în vreo direcție, în pofida eforturilor armatei ruse de a crește presiunile de-a lungul frontului. Rusia a concentrat 100.000 de soldați în scopul de a cuceri orașul Pokrovsk, o fortăreață ucraineană din regiunea Donețk. Dacă inițial a avansat, o contraofensivă ucraineană a împins liniile în spate.

„Ofensiva rusă din vara anului 2025 nu a reușit să asigure controlul asupra niciunui oraș vizat din estul Ucrainei”, observă Alex Kokcharov, analist geoeconomic la Bloomberg Economics.

De cealaltă parte, armata ucraineană a intensificat atacurile cu drone asupra infrastructurii energetice din Rusia, cu scopul de a reduce aprovizionarea cu combustibil pe front. Atacurile au vizat instalații care rafinează aproximativ jumătate din petrolul rusesc, conform calculelor făcute de Bloomberg. Săptămâna trecută, ucrainenii au atacat cu drone cel mai mare terminal petrolier baltic al Rusiei, din Primorsk, precum și stațiile de pompare care alimentează un alt hub baltic, terminalul Ust-Luga.

Kremlinul, interesat de dialog doar dacă poate obține ceva de la Statele Unite

Sursele citate de Bloomberg mai spun că Putin vrea un dialog cu Statele Unite atât timp cât poate obține ceva pentru el.

„Putin încearcă să obțină câteva victorii vizibile până în iarnă, dar până acum eșuează pe câmpul de luptă. Prin urmare, el apelează la șantaj nuclear și presiune psihologică, inclusiv la bombardamente masive”, conchide cercetătorul Nikolai Petrov, de la Centrul pentru Noi Strategii Eurasiatice.

