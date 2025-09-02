„Sunt foarte dezamăgit de preşedintele Putin, pot spune asta, şi vom face ceva pentru a ajuta oamenii să trăiască”, a afirmat liderul republican de la Casa Albă într-un interviu acordat emisiunii The Scott Jennings Radio Show.

Pe de altă parte, în contextul vizitei lui Putin în China, Trump a declarat că nu este „deloc îngrijorat” de formarea unei alianţe ruso-chineze împotriva Statelor Unite.

Donald Trump l-a primit pe Vladimir Putin în Alaska într-o tentativă de a favoriza un acord de pace în Ucaina. Ulterior, președintele american s-a întâlnit la Casa Albă cu omologul său ucrainean Volodimir Zekenski.

În urma acestor întâlniri, Trump a declarat că se așteaptă la o întâlnire bilaterală Zelenski – Putin, urmată de un summit trilateral în prezența sa. Șeful statului ucrainean a declarat că Rusia face tot ce-i stă în putință pentru a împiedica organizarea unei întâlniri între el și Putin, în timp ce Kremlinul susține că încăp mai are de lucru la agendă.