„MIZĂ MARE”, a scris cel de-al 47-lea președinte al Statelor Unite înainte de a pleca în Alaska pentru a-l primi pe liderul de la Kremlin la baza militară Elmendorf-Richardson.

Mesajul sfidător al ministrului rus de externe

Primul sosit din delegația rusă la Anchorage a fost veteranul ministru de externe Serghei Lavrov, care s-a afișat sfidător purtând o bluză inscripționată cu literele chirilice CCCP, adică URSS. Mesajul era clar: Rusia a venit în fosta sa colonie, pe care a vândut-o Statelor Unite în 1867, pentru a-și impune propria voință, chiar cu sprijinul sperat din partea actualei administrații federale de la Washington D.C.

Covor roșu și limuzină prezidențială americană pentru un inculpat de crime de război

Vladimir Putin, vizat de un mandat internațional de arestare pentru deportarea copiilor ucraineni, a fost întâmpinat cu un covor roșu, după ce a zâmbit larg stând pe bancheta limuzinei prezidențiale americane. Donald Trump l-a aplaudat, i-a zâmbit și a dat mâna cordial cu liderul de la Kremlin, care la rândul lui a preluat inițiativa în jocul manipulării și dominării cu o scurtă lovitură de palmă pe brațul președintelui american.

Un summit pe repede înainte

Buna dispoziție manifestată la început de magnatul imobiliar Trump s-a estompat pe parcurs, în timp ce fostul spion KGB Putin a continuat să forțeze zâmbete în fața camerelor de filmat. Cele 6-7 ore de discuții evocate inițial s-au redus la trei, iar întâlnirea tete-a-tete dintre Trump și Putin a fost anulată.

Vladimir Putin își continuă propaganda pe tărâm american

După 15 minute de la încheierea întrevederii, Trump și Putin s-au prezentat la declarații de presă și au refuzat să primească întrebări din partea jurnaliștilor. Fapt neobișnuit pe tărâm american, declarațiile de presă au fost deschise de invitatul străin, adică de Vladimir Putin. Liderul rus a vorbit timp de aproximativ opt minute în care și-a reiterat propaganda despre așa-zisele „cauze profunde” al războiului din Ucraina și despre așa-zisele eforturi din partea Europei și a conducerii de la Kiev pentru a sabota negocierile de pace.

Încercări de a-l atrage pe Trump în plasele Kremlinului

Dornic să-l decupleze pe Trump de aliații occidentali ai Statelor Unite și să-l convingă că Ucraina nu trebuie susținută, Putin i-a mulțumit „pentru cooperarea și tonul prietenos al conversației”. Președintele american a recunoscut apoi că liderul de la Kremlin i-a validat opinia sa împotriva votului prin corespondență și l-a numit un „tip deștept”.

„Toate preocupările Rusiei (adică ale regimului Putin – n.r.) trebuie luate în considerare”, a insistat liderul de la Kremlin în timpul adresării sale de pe un teritoriu american pe care naționaliștii ruși încă visează să-l recupereze într-o zi.

De altfel, Putin a menționat prezența bisericilor ortodoxe ruse în Alaska și și-a exprimat convingerea că „această moștenire ne va ajuta să reconstruim și să promovăm legături reciproc avantajoase și egale”, care Moscova le interpretează de regulă ca fiind legături în favoarea sa.

Putin a vorbit despre eventualele viitoare contacte economice. „Sperăm ca acordurile de astăzi să servească drept punct de plecare pentru restabilirea relațiilor dintre Rusia și Statele Unite”, a declarat el, fără a intra în detalii. În ceea ce privește Ucraina, liderul rus a susținut că ar fi de acord cu garanții de securitate și că ar fi ajuns la o „înțelegere” cu președintele american.

Trump renunță la ideea de armistițiu și își reia presiunile asupra lui Zelenski

La rândul lui, Trump a vorbit doar trei minute și a anunțat „progrese” asupra „multor puncte”, fără a le menționa.

Partea rusă s-a grăbit să felicite o discuție „constructivă și respectuoasă”, în timp ce de la Moscova fostul președinte Dmitri Medvedev și purtătoarea de cuvânt a MAE rus au jubilat pentru ieșirea Rusiei din izolare internațională, considerând că acest proces este de-acum încolo ireversibil.

Donald Trump s-a dezlănțuit apoi într-un interviu acordat în exclusivitate jurnalistului Sean Hannity, de la Fox News, în care l-a lăudat în repetate rânduri pe Vladimir Putin pentru că i-a validat anumite teorii de istorie contrafactuală, inclusiv cea precum că războiul nu ar fi început dacă era președinte, a făcut din nou aluzii la „schimburi de teritorii”, adică cedări de teritorii din partea Ucrainei în schimbul presupusei păci, și i-a transmis președintelui ucrainean „să facă o înțelegere”. În ceea ce privește șansele de pace, el le consideră „50 la 50”. Președintele american a refuzat să ofere detalii despre „multele puncte” convenite cu Vladimir Putin.

Președintele ucrainean, așteptat la Washington

Ulterior, Casa Albă a anunțat că președintele Trump a discutat la telefon cu omologul său ucrainean, apoi cu aliați din NATO, pentru a-i informa despre summitul din Alaska.

„Am avut o conversație lungă și substanțială cu Donald Trump. Am început cu discuții unu-la-unu, înainte de a-i invita pe liderii europeni să ni se alăture. Apelul a durat mai bine de o oră și jumătate, inclusiv aproximativ o oră de conversație bilaterală cu președintele Trump. Ucraina își reafirmă disponibilitatea de a lucra cu eforturi maxime pentru a atinge pacea. Președintele Trump a informat despre întâlnirea sa cu liderul rus și principalele puncte ale discuției lor. Este important ca forța Americii să aibă un impact asupra evoluției situației”, a transmis Volodimir Zelenski, care a anunțat totodată că se va duce luni la Washington pentru a încheia războiul și și-a declarat sprijinul pentru întâlnirea trilaterală evocată de Donald Trump.

„O zi minunată și de mare succes în Alaska! Întâlnirea cu președintele rus Vladimir Putin a decurs foarte bine, la fel ca și o convorbire telefonică (…) cu președintele ucrainean Zelenski cu diverși lideri europeni, inclusiv cu foarte respectatul secretar general al NATO. Toți au decis că cea mai bună modalitate de a pune capăt războiului oribil dintre Rusia și Ucraina este de a ajunge direct la un acord de pace, care ar pune capăt războiului, și nu la un simplu acord de încetare a focului, care de multe ori nu este respectat. Președintele Zelenski va veni la D.C., în Biroul Oval, luni după-amiază. Dacă totul merge bine, vom programa apoi o întâlnire cu președintele Putin. Este posibil să se salveze viețile a milioane de oameni. Vă mulțumesc pentru atenția acordată acestei chestiuni!”, a revenit Donald Trump cu un mesaj pe contul său de Truth Social.

Propagandiștii Kremlinului îl contrazic pe Trump și jubilează

Propagandiștii Kremlinului susțin însă că o eventuală discuție trilaterală Trump – Zelenski – Putin nu a fost discutată la summitul din Alaska. De peste Atlantic, sau Pacific în cazul Rusiei, senatorul republican Lindsey Graham crede că războiul din Ucraina se va încheia „înainte de Crăciun” în cazul organizării unui astfel de summit.

Conform Axios, Vladimir Putin a refuzat propunerea de armistițiu și a cerut un „acord cuprinzător”, permițându-și astfel să tragă de timp și să continue vărsarea de sânge. De altfel, Rusia a lansat un nou atac aerian asupra Ucrainei chiar în timpul summitului din Alaska. Aceste atacuri vor continua cel mai probabil până la următorul summit, pe care Vladimir Putin l-a propus la Moscova pentru o dată neprecizată.

Un spectactol politic absurd

„Trump a întins covorul roșu pentru Putin și a primit puțin în schimb”, scrie The Wall Street Journal, în timp ce Financial Times conchide că summitul a început „cu fanfară și s-a încheiat cu dezamăgire”.

„Spectacolul politic absurd” din Alaska te face să te întrebi: «A mers totul PROST pentru că Trump, aparent, nu a ajuns la un acord sau a mers BINE pentru că, contrar multor temeri, nu i-a predat Ucraina lui Putin?»”, se întreabă Paul Ronzheimer, redactor-șef adjunct al ziarului german Bild.