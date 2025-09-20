„Vizăm rafinăriile, comercianții de petrol, companiile petrochimice din țări terțe, inclusiv China”, a declarat von der Leyen într-o conferință de presă, sugerând astfel o deschidere diplomatică către președintele american Donald Trump.

Aproximativ 12 companii chineze și trei indiene ar putea fi adăugate pe o listă care le interzice firmelor din blocul comunitar să facă afaceri cu ele. În plus, două companii chineze vor fi supuse unor interdicții de tranzacționare. Informația a fost obținută de Politico de la doi diplomați europeni.

UE atacă pentru prima dată GNL-ul și criptomonedele rusești

Cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni propus împotriva Rusiei prevede în special o scădere a plafonului de preț la 47,60 dolari pentru petrolul rusesc, interdicții împotriva a încă 118 nave din flota din umbră care transportă petrol rusesc încălcând restricțiile G7, extinderea sancțiunilor asupra sistemului bancar rus, interzicerea tranzacțiilor cu criptomonedele rusești, pentru a tăia sursele alternative de finanțare și interdicții privind exportul către Rusia a unor bunuri și produse chimice utilizate în industria militară.

Noul pachet de sancțiuni vizează pentru prima dată importurile de gaz natural lichefiat din Rusia. „Acest lucru va accelera mult eliminarea treptată a gazului rusesc din Europa”, a declarat comisarul european pentru energie, Dan Jørgensen.

Recomandări Atac masiv al Rusiei cu 580 de drone și 40 de rachete în Ucraina: 3 morți și zeci de răniți

Presiuni pentru oprirea fluxului de bani către Rusia

Scopul sancțiunilor este de a „opri fluxul de bani” către Rusia, a declarat un oficial european, citat de Politico sub rezerva anonimatului.

„Rusia și-a arătat pe deplin disprețul față de diplomație și dreptul internațional”, a declarat von der Leyen, referindu-se la atacul asupra birourilor UE din Kiev și la încălcarea spațiului aerian polonez și românesc de către drone. „Ca răspuns, Europa își intensifică presiunea”, a adăugat ea.

Pachetul de sancțiuni trebuie acum aprobat de toate cele 27 de țări membre UE.

Liderii europeni s-au angajat să mențină presiunile asupra Rusiei pentru a pune capăt războiului său împotriva Ucrainei, pe fondul eforturilor diplomatice tot mai mari de a forța Kremlinul să negocieze pacea.

UE caută cooperarea administrației Trump

Cu toate acestea, oficialii europeni au recunoscut în privat că măsurile ar fi și mai eficiente dacă Statele Unite ar adera la ele, inclusiv în cazul aplicării. O echipă tehnică la nivel înalt a fost trimisă la Washington săptămâna trecută, iar discuțiile sunt în curs de desfășurare.

Președintele american Donald Trump a declarat însă că va fi de acord cu sancțiuni „mai dure” împotriva Rusiei dacă statele membre NATO vor renunța definitiv la petrolul rusesc – o cerere greu de îndeplinit din cauza unor țări preecum Turcia, Ungaria și Slovacia, care refuză să caute furnizori alternativi.

Trump și-a reiterat apelul în timpul unei vizite de stat în Regatul Unit: „Dacă prețul petrolului scade, Putin se va retrage… Nu va avea de ales. Se va retrage din acel război”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE