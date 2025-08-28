Ce presupune modelul „celui mai bun sportiv”

În prezent, sectorul de apărare al UE este foarte fragmentat, multe state membre preferând să-și favorizeze industriile naționale din motive de securitate.

Această abordare a creat probleme inclusiv pentru Ucraina, care a trebuit să învețe să folosească diverse sisteme de armament donate de țările europene.

Conceptul vizează reducerea numărului de sisteme de armament din Europa, concentrând producția la companiile cele mai performante.

Potrivit Euronews, oficialii francezi au declarat că „logica celui mai bun atlet este să încerce să reducă numărul sistemelor de armament din Europa”.

În prezent, Europa folosește cel puțin patru tipuri diferite de avioane de vânătoare și șase modele de tancuri, produse atât în UE, cât și în SUA sau Coreea de Sud. Această diversitate creează probleme de interoperabilitate și costuri ridicate.

De exemplu, Europa folosește avioanele: Eurofighter Typhoon, fabricat în Europa, Rafale, JAS Gripen, precum și F-35, fabricat în America. În ceea ce privește tancurile, Leopard din Germania, Leclerc din Franța, Challenger din Marea Britanie, Ariete din Italia, Abrams din SUA și K2 din Coreea de Sud sunt toate folosite pe întreg continentul.

Rafale este avionul de luptă francez. Foto: Profimedia

Avantaje și dezavantaje ale noii strategii

Ester Sabatino, cercetător la Institutul Internațional pentru Studii Strategice, consideră că modelul „celui mai bun sportiv” ar putea fi „o decizie sensibilă”.

Asta pentru că aceste companii sunt „probabil mai bine plasate pentru a satisface cererea datorită ciclurilor de dezvoltare și producție rapide și dovedite”.

Însă expertul avertizează că această abordare ar putea duce la o concurență mai scăzută și ar încetini inovarea.

De asemenea, țările fără industrii de apărare puternice ar putea fi reticente să accepte modelul.

„Considerațiile legate de securitatea aprovizionării ar face, de asemenea, dificilă acceptarea modelului din partea țărilor care nu au astfel de sportivi. ”, a mai subliniat expertul.

Tancurile Leopard la parada de Ziua Forțelor Armate, Polonia- Foto: Profimedia

Provocări în implementarea „best athlete model”

Franța și Germania trebuie să-și consolideze mai întâi propria cooperare în domeniul apărării.

Proiecte comune precum viitorul avion de luptă FCAS sunt blocate de dispute între companiile implicate.

Jacob Ross, cercetător la Consiliul German pentru Relații Externe, a declarat că „există multă presiune asupra lui Merz, Macron și a miniștrilor lor ai apărării pentru a veni cu o soluție la conflictul actual privind FCAS. Dacă proiectul eșuează, ar fi un semnal fatal pentru conducerea franco-germană din Europa în ceea ce privește cooperarea industrială în domeniul apărării”.

Oficialii francezi recunosc că implementarea noii strategii „va necesita o muncă extrem de complexă”.

„În cele din urmă, întrebarea este cum pot europenii să reducă numărul de sisteme de armament pe care le dețin, să le utilizeze pe aceleași, să le producă în Europa și să facă acest lucru într-un mod care să le asigure atât suveranitatea, cât și robustețea capacității lor de producție. Acest lucru nu este ușor”.

Un avion de vânătoare Rafale din Franța – Foto: Hepta

Reacții la nivel european

Propunerea franco-germană ar putea stârni nemulțumiri în rândul altor state membre UE. Unele țări se tem de posibile represalii din partea SUA, în timp ce altele consideră că strategia ar avantaja în primul rând industria franceză de apărare.

Polonia, de exemplu, investește masiv în dezvoltarea propriei industrii de apărare și cumpără echipamente militare importante din SUA și Coreea de Sud. Recent, Varșovia a anunțat achiziția a 180 de tancuri sud-coreene, într-o tranzacție de peste 6 miliarde de euro.

Dezbaterea privind modelul „celui mai bun sportiv” are loc pe fondul temerilor că Rusia ar putea ataca un stat european înainte de sfârșitul deceniului. UE încearcă să-și consolideze rapid capacitățile de apărare, dar fragmentarea sectorului îngreunează acest proces.

O eventuală implementare a noii strategii ar putea duce la o industrie de apărare europeană mai eficientă și competitivă la nivel global. Însă provocările politice și economice rămân semnificative.

Friedrich Merz și președintele francez Emmanuel Macron – Foto: Hepta

Discuțiile franco-germane

Președintele francez Emmanuel Macron și cancelarul german Olaf Scholz vor aborda subiectul în cadrul Consiliului Franco-German pentru Securitate și Apărare. Pe agenda întâlnirii se află și alte teme importante:

Proiecte comune de apărare

Posibila extindere a descurajării nucleare franceze la nivelul întregii UE

Consolidarea bazei industriale și tehnologice de apărare a Europei

Propunerea franco-germană pentru un model „al celui mai bun sportiv” în industria europeană de apărare reprezintă o încercare ambițioasă de a eficientiza sectorul. Însă implementarea sa va necesita negocieri dificile și compromisuri din partea tuturor statelor membre UE.

