Exercițiul Atlantic Trident 25
În iunie, NATO a organizat exercițiul Atlantic Trident 25 pe teritoriul Finlandei. Au participat peste 270 de militari francezi, însoțiți de șase avioane Rafale de la baza aeriană Mont-de-Marsan. Scopul a fost întărirea cooperării între aliați și stabilirea unor proceduri comune.
Rafale vs F-35: Duel aerian neașteptat
În cadrul unui scenariu de „dogfight” (luptă aeriană la distanță mică), un Rafale francez a reușit să-și plaseze adversarul american F-35 în vizor, obținând o „distrugere” virtuală. Această victorie este cu atât mai remarcabilă cu cât F-35 este considerat cel mai modern avion de vânătoare din lume, aparținând generației a cincea, în timp ce Rafale face parte din generația a patra.
Comparație între cele două avioane
F-35 nu este proiectat pentru lupte aeriene la distanță mică, ci pentru atacuri dincolo de raza vizuală (BVR). Dotările sale îi permit să detecteze adversarii cu mult înainte de a fi văzut. Suprafața echivalentă radar (SER) ilustrează această diferență tehnologică: între 0,05 și 0,1 m² pentru Rafale, față de aproximativ 0,005 mp pentru F-35.
F-35 Lightning II (Lockheed Martin, SUA)
- Tip: Avion multirole de generația a 5-a
- Roluri principale: Superioritate aeriană, atac la sol, recunoaștere, sprijin naval
- Viteză maximă: ~1.930 km/h (Mach 1,6)
- Raza de acțiune: ~2.200 km fără realimentare
- Tehnologie stealth: Invizibilitate parțială radar
- Armament: 1 tun de 25 mm, rachete aer-aer și aer-sol, bombe ghidate
- Avionica: Sistem integrat avansat, senzori multi-sursă, capacitate de rețea
- Capacitate decolaj vertical / scurt: F-35B (versiunea STOVL)
Dassault Rafale (Franța)
- Tip: Avion multirole de generația 4.5+
- Roluri principale: Superioritate aeriană, atac la sol, recunoaștere, sprijin naval
- Viteză maximă: ~1.912 km/h (Mach 1,8)
- Raza de acțiune: ~1.850 km cu combustibil intern, peste 3.700 km cu rezervor extern
- Tehnologie stealth: Reducere vizibilitate radar (nu full stealth)
- Armament: Tun de 30 mm, rachete aer-aer și aer-sol, bombe ghidate, rachete antinavă
- Avionica: Radar AESA, sistem de contramăsuri electronic, capabilitate multi-sarcină
- Versiune navală: Rafale M pentru portavioane
Avantajele Rafale în luptele apropiate
Rafale a fost conceput să exceleze în confruntările de proximitate. Agilitatea sa, tunul de 30 mm și versatilitatea îl fac un adversar redutabil în luptele aeriene vizuale. Aceste caracteristici i-au permis să obțină avantajul în scenariul simulat.
De ce se antrenează piloții în scenarii improbabile?
Deși o confruntare directă între cele două aparate este puțin probabilă în realitate, armata franceză consideră important să se pregătească pentru toate eventualitățile.
Potrivit Capital.fr, un pilot de Rafale explică: „Ne antrenăm pentru lupta la vedere în primul rând pentru că ne permite să ne cunoaștem perfect avionul pentru a-l putea folosi apoi în toate domeniile de zbor care ni se oferă. Potențial, în conflictele de mare intensitate, vor exista mulți factori externi, poate bruiaj sau forțe adverse care nu ne vor permite să ne folosim armamentul la distanțe lungi.”
Implicații pentru viitorul aviației militare
Acest exercițiu ridică întrebări despre rolul și eficiența diferitelor generații de avioane de luptă în conflictele moderne. Deși tehnologia stealth și capacitățile BVR ale F-35 sunt impresionante, scenariul demonstrează că avioanele mai vechi, dar mai agile, pot avea încă un rol important în anumite situații de luptă.
