STUDIU | Doar jumătate dintre români au avut concediu în ultimul an. 40% dintre noi muncim și în zilele libere

57,2% dintre angajații români au avut, în ultimul an, cel mult 10 zile de concediu, arată datele celui mai recent studiu derulat de eJobs , cea mai mare platformă de recrutare online din România. 20% nu au avut parte de nicio zi liberă și doar 17% și-au luat toate zilele de concediu disponibile într-un an. De altfel, 36,1% dintre respondenți au declarat că, față de anii trecuți, în ultimul an au avut mai puține zile de concediu.