Comerțul dintre Rusia și SUA

Schimburile comerciale dintre Rusia și SUA au scăzut cu aproximativ 90% de la începutul invaziei pe scară largă a Kremlinului în Ucraina. Cu toate acestea, anul trecut, SUA au importat încă bunuri în valoare de 3 miliarde de dolari din Rusia, conform celor mai recente date de la Biroul de Analiză Economică (BEA) și Biroul de Recensământ al SUA.

În același timp, Uniunea Europeană – care a fost partenerul americanilor în sancțiunile împotriva Rusiei – a importat bunuri în valoare de 41,9 miliarde de dolari (36 miliarde de euro) din Rusia în 2024, potrivit datelor agenției de statistică a blocului.

Importurile UE din Rusia au scăzut cu 86% între primul trimestru al anului 2022 și cel al anului 2025, conform datelor Eurostat.

În timp ce Trump se pregătește să se întâlnească cu președintele rus Vladimir Putin în Alaska vineri, un înalt oficial american a avertizat că India ar putea să se aștepte la mai multe tarife, dacă discuțiile nu merg bine.

Scott Bessent, secretarul Trezoreriei SUA, a declarat pentru Bloomberg: „Am impus tarife secundare asupra indienilor pentru cumpărarea de petrol rusesc. Și dacă lucrurile nu merg bine, atunci sancțiunile sau tarifele secundare ar putea crește.”

Pentru SUA și Europa, există câteva domenii în care legăturile economice cu Rusia rămân puternice.

Ce afaceri face SUA cu Rusia:

  • Îngrășăminte: SUA au importat îngrășăminte în valoare de 927 milioane de dolari în prima jumătate a acestui an, potrivit datelor Biroului de Recensământ al SUA. Anul trecut, importurile de îngrășăminte din Rusia au totalizat peste 1 miliard de dolari.

Allan Pickett, șeful analizei îngrășămintelor la S&P Global Commodity Insights, a explicat: „Cu excepția cazului în care SUA sancționează importurile de îngrășăminte rusești, așa cum face cu potasiul belarus, acest (nivel de comerț) va continua. Rusia rămâne unul dintre cei mai importanți furnizori globali de îngrășăminte, iar influența sa nu a scăzut din 2022.”

  • Paladiu: Deși importurile de paladiu din Rusia s-au redus semnificativ din 2021, datele arată că SUA au importat încă paladiu în valoare de 878 milioane de dolari în 2024 și 594 milioane de dolari în 2025, până în iunie.
  • Uraniu și plutoniu: SUA au importat uraniu și plutoniu în valoare de 755 milioane de dolari din Rusia până acum în acest an, conform datelor de recensământ până în iunie. În 2024, au importat aceste mărfuri în valoare de 624 milioane de dolari din Rusia.
Comerțul european cu Rusia:

  • Petrol: Rusia a fost cel mai mare furnizor de petrol pentru Uniunea Europeană înainte de invazia pe scară largă a Moscovei în Ucraina. UE a impus ulterior o interdicție asupra importurilor maritime de petrol rusesc, precum și asupra produselor petroliere rafinate, cum ar fi motorina.
  • Gaze naturale: Valoarea importurilor de gaze naturale din Rusia a crescut de fapt în ultimii patru ani ca urmare a creșterilor de preț, ajungând la 5,23 miliarde de dolari (4,49 miliarde de euro) în primul trimestru al anului 2025, potrivit datelor Eurostat.
  • Fier și oțel: Cota Rusiei din importurile de fier și oțel în UE a scăzut brusc. Importurile de fier și oțel s-au ridicat la 850 milioane de dolari (730 milioane de euro) în primul trimestru al anului 2025 – aproximativ jumătate din ceea ce erau în același trimestru din 2021, conform Eurostat.
  • Îngrășăminte: Sancțiunile și taxele de import nu au afectat industria îngrășămintelor, iar ca rezultat, importurile europene de îngrășăminte rusești s-au schimbat foarte puțin din 2021.
  • Nichel: UE și-a diversificat importurile pentru a se baza mai mult pe nichel din Statele Unite, Norvegia, Regatul Unit și Canada. Cu toate acestea, blocul a importat nichel în valoare de 300 milioane de dolari (260 milioane de euro) din Rusia în primul trimestru al anului 2025.
Sute de firme occidentale sunt încă foarte bine înfipte în Rusia

Dincolo de importurile și exporturile de mărfuri, multe companii occidentale rămân bine înfipte în Rusia. Unele companii americane notabile continuă să opereze în Rusia, inclusiv companii din top 100, conform listelor compilate de Yale School of Management și Kyiv School of Economics Institute.

Zeci de afaceri europene, inclusiv branduri orientate către consumatori, retaileri și companii de software, au rămas, de asemenea, în Rusia.

Cantitatea de venituri fiscale pe care companiile occidentale o generează pentru Kremlin este relativ mică, dar analiștii spun că acele companii care au rămas au permis aspectelor vieții normale să continue pentru populația rusă.

Ce importă India și China din Rusia

În contrast cu reducerea comerțului cu Moscova observată în Statele Unite și UE, India a importat bunuri în valoare de 67 miliarde de dolari din Rusia în 2024, conform datelor agregate de Națiunile Unite. Aproximativ 53 miliarde de dolari din această sumă au reprezentat uleiuri petroliere și țiței.

Înainte de războiul din Ucraina, în 2021, India importa bunuri în valoare de 8,7 miliarde de dolari din Rusia.

Importurile Indiei de petrol și gaze rusești au crescut vertiginos de la începutul războiului. Petrolul rusesc reprezintă acum 36% din piața indiană, conform Vortexa, o firmă de date energetice, ceea ce înseamnă că importă mai mult țiței din Rusia decât din orice altă parte.

China și-a intensificat, de asemenea, achizițiile de țiței rusesc în urma invaziei pe scară largă a Moscovei în Ucraina în 2022. Prețul acestuia a scăzut după ce țările occidentale și-au redus drastic importurile de combustibil rusesc. Rusia reprezintă acum 13,5% din importurile de țiței ale Chinei, conform Vortexa.

China a importat aproximativ 130 miliarde de dolari în bunuri rusești în 2024, inclusiv 62,6 miliarde de dolari de uleiuri petroliere și țiței, arată datele agregate de ONU.

