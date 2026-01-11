Conform surselor citate de ziarul american, discuțiile pe tema unei intervenții în Iran de partea protestatarilor sunt într-un stadiu preliminar.

O opțiune luată în calcul este lansarea unui atac aerian la scară largă împotriva mai multor instalații militare, a declarat un oficial. Un alt oficial a precizat că încă nu există un consens pe această temă și că echipamentele și personalul militar rămân deocamdată pe actualele poziții.

De la izbucnirea protestelor din Iran, pe 28 decembrie, președintele american Donald Trump a avertizat în trei rânduri cu o lovitură „foarte puternică” împotriva regimului teocratic de la Teheran dacă va ucide protestatari. Conform organizațiilor care monitorizează protestele din Iran, numărul manifestanților uciși a ajuns la 72.

La rândul lui, liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, a susținut că nu va „da înapoi” și a promis să-l „răstoarne” de la putere pe Donald Trump.

Sâmbătă, în cea de-a 13-a zi de revolte din Iran, liderul de la Casa Albă a transmis că Iranul „aspiră la libertate” și că Statele Unite sunt „pregătite să ajute”.