Oamenii renunță la produse pentru că nu mai au bani

Supermarketul Edeka din Solingen, din Germania se confruntă de luni de zile cu o situație neobișnuită.

Tot mai mulți clienți iau carne și mezeluri de la vitrina cu delicatese, le ambalează, dar apoi le lasă pe rafturi nerefrigerate în loc să le plătească la casă.

Heiko Wodarz, managerul magazinului, spune că fenomenul s-a amplificat în ultima vreme.

„Înainte se întâmpla de cinci sau șase ori pe lună. Acum avem între 16 și 20 de cazuri lunar”, a declarat acesta pentru ziarul Solinger Tageblatt.

Pierderile ajung la aproximativ 300 de euro pe lună, adică peste 3.600 de euro pe an.

Potrivit lui Wodarz, cauza este una clară: dificultățile financiare ale clienților.

„Clienții pur și simplu nu mai au bani. Se vede peste tot”, a explicat el pentru WDR.

Creșterea accentuată a prețurilor, în special la carne, îi face pe mulți să renunțe la produse chiar înainte de plată.

„După ce cumperi ceva, vezi prețul de 12,80 euro. Și asta e prea mult pentru mulți oameni”, spune proprietarul.

Forțat să ia măsuri dure

Din cauza risipei și pierderilor, supermarketul a decis să reacționeze ferm.

În raionul de carne au fost amplasate afișe clare: „Clienții prinși aruncând produse nu vor mai fi primiți în incintă.”

Magazinul se bazează pe camerele de supraveghere și pe comunicarea directă cu persoanele surprinse.

Până acum însă, nu a fost necesară aplicarea efectivă a interdicțiilor, iar după introducerea avertismentelor, numărul incidentelor a scăzut vizibil.

Reacții puternice în mediul online

Cazul a stârnit numeroase reacții pe rețelele de socializare. Un utilizator a comentat pe Reddit: „Aproape de fiecare dată când trec prin magazinul local, găsesc carne nerefrigerată lângă guma de mestecat. Ce e în neregulă cu voi? Lanțul frigorific este rupt și totul ajunge la gunoi.”

„Absolut corect… clientul ar trebui să plătească pentru produs, pentru că îl face intenționat inutilizabil.”, spune cineva.

„Este pur și simplu odios să lași carne proaspătă sau produse congelate pe rafturi. Dacă nu le mai vrei, returnează-le.”, consideră o altă persoană.

De altfel, la un restaurant din Austria clienții plătesc o taxă „ascunsă” de 20 de euro pentru scaunele goale.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE