Supraviețuitor al atentatelor din 11 septembrie 2001, ucis de coronavirus

Povestea emoționantă a lui Cooper, fost inginer elecrician la New York, a fost scoasă la lumină de ”Palm Beach Post”.

Rezident în Delray Beach, Florida, Cooper a devenit faimos în toată lumea prin fotografia din 11 septembrie 2001, transmisă de un fotograf de la agenția Associated Press (AP).

Ziarele din întreaga lume au tipărit-o, iar 9/11 Memorial Museum din New York o găzduiește la loc de cinste.

Stephen Cooper, stânga, alergând pentru a se salva.

În poză, Cooper, 60 de ani atunci, are un plic sub brațul stâng. El și alți câțiva bărbați aleargă pentru a-și salva viața, în timp ce resturile din turnul în care intrase avionul teroriștilor se transformaseră într-un nor toxic uriaș.

”În fiecare an, pe 11 septembrie, se uita la fotografie. Mergea cu imaginea lla gratar, la petreceri și oriunde o putea arăta”, a explica fiica sa, Jassica Rashes, 27 de ani.

”Nu știa că fotografia fusese făcută, a declarat Janet Rashes, cu care Stephen Cooper era căsătorit de 33 de ani. Dintr-o dată, o revistă Time i-a picat în mână: ”Oh, Dumnezeule. Eu sunt aici!”, a exclamat. Era uimit. Nu-i venea să creadă”.

Suzanne Plunkett, fotograful Associated Press care a realizat imagine, a mărturisit că a fost în contact cu două dintre persoanele din fotografie, dar Cooper nu era printre ei.

”Este păcat de ce s-a întâmplat. Nu am fost niciodată conștientă de identitatea domnului Cooper”, a transmis Plunkett într-un email către The Palm Beach Post.

Ștefan Cooper a primit șansa la a doua viață după atacul terorist. Nu a supraviețuit, însă, coronavirusului.

