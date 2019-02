Îmbrăcat în uniformă militară, Prințul Harry a sosit la Bardufoss și a fost dus la o bază de antrenament. Odată ajuns acolo, el s-a întâlnit cu caporalul Lance Lee Lovak și cu tehnicianul de inginerie aeriană Kevin Burns, potrivit mirror.co.uk.

Cei trei au stat de vorbă într-un iglu special amenajat pentru ducele de Sussex. În încăperea de gheață, militarii au pus câteva lumânări, un scaun și câteva poze de la nunta prințului Harry cu Meghan Markle.

„Ciudaților”, le-a spus în glumă ducele militarilor britanici. Harry a comentat și când a auzit muzic în iglu. „Muzica face parte din atmosferă? Este Valentine’S Day, nu-i așa?”.

Prințul Harry a activat în armată timp de 10 ani. El a deținut funcția de căpitan general al Marinei Regale în 2017, după ce a preluat aceste atribuții de la bunicul său, prințul Philip.

