Mihai Bobonete nu are diplomă de actor, dar are în CV roluri importante jucate în filme sau în seriale TV, emisiuni de succes pe care le-a prezentat, dar și reclame.

Publicul îl place mult și datorită personajului Bobiță din „Las Fierbinți”. Cu toate acestea, a ajuns actor dintr-o întâmplare.

„Singurul om care m-a îndemnat a fost Octavian Strunilă, care este și nașul meu. Iar lui i-a venit ideea asta nebunească atunci când eram la Costinești. Băusem toată noaptea și dimineața a zis: „Nu vrei să te faci actor?”. Eram deja anul al patrulea la Electrotehnică, la Craiova și am renunțat și am venit la București brusc. A fost o decizie de moment. M-am pregătit pentru admitere cu Strunilă, el m-a învățat bine monologuri, o poezie, două și cam aia a fost. Am intrat din prima, da”, ne-a povestit el.

Bobonete a început două facultăți, dar nu a terminat nici una. A fost decizia lui de a abandona studiile, nu l-a forțat nimeni și nimic. Însă a furat meserie de la actorii cu care a lucrat de-a lungul timpului și așa s-a format cum îl vedem acum.

„Nici facultatea nu m-a plăcut pe mine, nici eu nu am plăcut-o pe ea”

„Nu aș putea spune că am un actor care să îmi fie mentor, dar am niște preferați, cum ar fi Mimi Brănescu, care este și scenaristul serialului „Las Fierbinți”, dar este și un actor deosebit. Eu nu am terminat Actoria, am făcut un an și am plecat. Nu sunt legitimat de nici un fel. Cred că a fost o neînțelegere din ambele părți. Nici facultatea nu m-a plăcut pe mine, nici eu nu am plăcut-o pe ea. S-a întâmplat și la Electrotehnică. Deci eu am liceul la bază, nu mă laud cu asta, dar așa s-a întâmplat. Și a trebuit să fur trucuri de la colegi care au făcut școli, m-am inspirat, dar am și talent”, a mai dezvăluit, pentru Libertatea, Mihai Bobonete.

Cum de reușește să intre atât de bine în pielea personajelor pe care le interpretează și să fie autentic în fața publicului? „Mă simt bine cam în toate lucrurile pe care le fac, pentru că dacă nu m-aș simți bine și nu le-aș face cu plăcere, nu le-aș mai face, așa că, de obicei, cam în toate proiectele în care sunt implicat sunt implicat 100%”, ne-a lămurit actorul.

