Evoluția Tamagotchi, celebrată la Tokyo

De la debutul său, peste 100 de milioane de exemplare ale acestui mic ou de plastic cu ecran, care simulează un animal de companie ce trebuie hrănit și îngrijit pentru a supraviețui, au fost vândute în întreaga lume, potrivit producătorului său, Bandai Namco.

Începând cu 7 ianuarie 2026, Tokyo găzduiește o expoziție specială dedicată evoluției Tamagotchi. Jucăria, care inițial avea un personaj pixelat în alb-negru, a evoluat semnificativ, fiind acum dotată cu ecrane color și conectivitate Wi-Fi, dar și numeroase produse derivate. Vizitatorii pot explora diverse modele lansate de-a lungul anilor și pot face fotografii în decoruri tematice captivante.

Numele Tamagotchi provine din combinarea cuvintelor japoneze pentru „ou” și „ceas”. În prezent, aceste jucării, agățate adesea de brelocuri, au devenit populare în rândul tinerilor ca accesorii de modă, conform declarațiilor celor de la Bandai, care distribuie produsul în aproximativ 50 de țări.

Revenirea unui fenomen global

Deși popularitatea Tamagotchi-urilor a scăzut la câțiva ani de la lansare, interesul pentru ele a revenit semnificativ. Bandai Namco a raportat că vânzările acestor produse, cu excepția jocurilor video, au crescut de aproximativ șapte ori între 2019 și 2024. În vara lui 2025, compania a lansat cea de-a 37-a ediție a jucăriei. Anul trecut, magazinul de jucării britanic Hamleys a inclus Tamagotchi pe lista celor mai bune 100 de jucării din toate timpurile, alături de Lego și cubul Rubik.

„Este o jucărie solicitantă, dar asta face parte din farmecul ei”, afirmă fanii. Animalele virtuale cresc odată cu grija acordată de utilizatori, însă pot „muri“»” dacă sunt neglijate sau uitate. „Îmi doream foarte mult unul și, când în sfârșit l-am primit, l-am îngrijit cu mare atenție”, povestește Yumeho Akita, o japoneză de 25 de ani, care își amintește cu emoție de lunile petrecute alături de Tamagotchi-ul său în copilărie.

Nostalgia părinților și atracția tinerilor

Dincolo de nostalgie, Tamagotchi continuă să atragă și noile generații. Justin Piasecki, un scenarist american aflat în vacanță în Japonia, spune pentru AFP că a cumpărat recent Tamagotchi pentru fiicele sale de 4 și 6 ani: „Acum au aproape o diplomă în utilizarea Tamagotchi-urilor. Credeam că va trebui să le arăt cum funcționează, dar acum ele sunt cele care mă învață pe mine”, adaugă el amuzat.

Tinerii de azi apreciază estetica retro a jucăriei sau dorința de a se deconecta de la tehnologie.

„Este cu adevărat nostalgic și drăguț, are acel stil +cute+ din anii 2000”, spune Rafaela Miranda Freire, o turistă braziliană de 15 ani aflată în Tokyo împreună cu mama ei. Deși încă nu deține un Tamagotchi, ea declară că îi place conceptul: „Este grozav. Renunți la smartphone și te bucuri de lucrurile mici din viață”, a spus ea pentru AFP.

Un fenomen cultural atemporal

La nivel global, aproximativ jumătate dintre vânzările de Tamagotchi au fost realizate în Japonia, 33% pe continentul american și doar 2% în celelalte țări din regiunea Asia-Pacific, potrivit Bandai Namco. În anii 90, jucăria a provocat o adevărată febră în Japonia, cu cozi interminabile și stocuri epuizate zilnic, înainte de a cuceri piețele internaționale.

Într-o perioadă în care electronicele de larg consum erau încă rare, Tamagotchi s-a remarcat prin caracterul său inovator și captivant. Popularitatea sa enormă a generat chiar interdicții în sălile de clasă, din cauza distragerii atenției elevilor. Trei decenii mai târziu, Tamagotchi continuă să rămână un simbol al culturii pop și o legătură între generații.

