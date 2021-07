Vineri, la Judecătoria Sector 1 din București, Bogdan Florin Mardale, un tânăr care a lovit cu mașina, în noiembrie 2020, un polițist în fața Gării de Nord și apoi a părăsit locul faptei, a fost audiat astăzi, 9 iulie, de instanță în dosarul de ultraj.



Într-o ținută care a combinat pantalonii scurți cu un sacou gri și încălțări Karl Lagerfeld, Mardale și-a susținut nevinovăția, spunând că nu l-a lovit intenționat pe polițist și nu și-a dat seama de acest lucru.



Astfel, el nu a recurs la procedura simplificată – prin care inculpatul își recunoaște vinovăția și se alege cu o pedeapsă redusă – sperând la achitare.



„Crezând că e vorba de amendă, am refuzat să opresc”

Mardale a susținut că, împreună cu celălalt prieten din mașină, s-au dus să o ia de la Gară pe iubita celui din urmă, iar trenul urma să ajungă chiar atunci, la ora 16, în gară, acesta fiind motivul pentru care a oprit „pe avarii”.



Tânărul, al cărui tată lucrează la Secretariatul General al Guvernului, iar Libertatea a arătat că a fost secretar personal al președintelui Institutului Național de Statistică pe când avea doar 20 de ani, spune că nu și-a dat seama că persoana care l-a rugat să plece din stația STB era polițist.



„Am crezut că e de la parcare”, spune Mardale. Aici, versiunile celor doi diferă. Polițistul Florin Marcu spune că s-a prezentat, având însemnele Poliției pe el, geacă reflectorizantă și mașină cu însemnele Poliției. Tânărul zice că mașina era prea aproape, parcată în lateral, și n-a văzut că e de la Poliție.



Imediat după, tânărul a dat puțin cu spatele, apoi a demarat în față și l-a lovit pe agent, care revenise la mașina lui după ce o trăsese pe cea de Poliție lângă.



Întrebat de ce a fugit de la locul faptei, Mardale a spus: „când l-am văzut că pleacă nervos, am zis să plec și eu. Intenția a fost să plec foarte repede. Nu m-am uitat în spate și nici nu m-am asigurat. Când să fac dreapta pe Dinicu Golescu, am văzut o mașină de poliție cu girofarele pornite care plecase în urma mea. Crezând că e vorba de amendă, cum îmi spusese persoana vătămată, am refuzat să opresc și am trecut pe roșu”.



„Pot să-mi retrag scuzele?”



Deși Mardale susține că nu l-a văzut sau auzit pe Marcu, polițistul a amintit, în fața judecătoarei de la Judecătoria Sectorul 1, că amicul său a recunoscut, la prima declarație, că nu era muzică în mașină și că s-a auzit foarte clar când a strigat să oprească fiindcă a fost lovit.



Agentul afirmă că incidentul se putea lăsa cu urmări mult mai grave, „cu doar câteva secunde înainte, unde am căzut eu a trecut cu viteză o altă mașină”.



Imaginile accidentului au fost publicate încă de atunci de sindicatul Europol.



Până la urmă, tânărul a fost prins pe o străduță de același echipaj, iar colegul lui Marcu l-a încătușat. El a cerut să dea un telefon, sunându-și tatăl. Mardale spune că și-a sunat părintele fiindcă urma să aibă nevoie de avocat.



În momentul în care Marcu a adus aminte că și-a cerut scuze la îndemnul părintelui său, tânărul a reacționat, din spatele sălii de judecată: „Pot să-mi retrag scuzele?”.



Cere 10.000 euro daune morale



Polițistul cere 10.000 euro daune morale. Spune că a rămas afectat de moment și s-a ferit să legitimeze șoferi la mașină, „aveam filmul că omul pleacă de pe loc și dă peste mine”.



În prezent, el spune că este „bine”.



În proces sunt înregistrate ca părți civile și Spitalele Clinic de Urgență București (Floreasca) și Carol Davila, însă cele două n-au fost reprezentate la termenul de azi.



Asta pentru că, imediat după ce a prins din spate mașina lui Mardale, Marcu a solicitat ajutor la 112, având dureri la mână.



Portalul justiției: ținută inacceptabilă

Mardale, care nu își recunoaște vinovăția, a venit azi în pantaloni scurți, lucru ce contravine normelor de conduită în instanță.

Astfel, în ghidul prezentat pe portalul justiției din România, portal.just.ro, pantalonii scurți sunt incluși la „ținută inacceptabilă”.



Ținuta inacceptabilă în instanță include: pantaloni scurți, tăiați sau colanți, sandale gen papuci de plajă, pălării sau șepci, cămăși ieșite din pantaloni sau descheiate, haine mulate indecent, îmbrăcăminte indicând afilierea la o bandă sau alte obiecte de îmbrăcăminte cu caracter ofensator, vulgar, rasist, sexist, obscen, haine cu desene sau cuvinte sugestive, slogane, sau imagini, inclusiv creaturi grotești. Nu vor fi permise articolele de îmbrăcăminte sfâșiate, murdare și zdrențăroase, articolele de îmbrăcăminte provocatoare, sau purtate provocator”.

