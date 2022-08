Soţia purtătorului de cuvânt al Kremlinului, filmată în timp ce sparge farfurii în vacanţa din Grecia: „Cum i s-a permis să intre în țară?”

Utilizatori ucraineni furioşi s-au întrebat cum a obținut femeia, care este născută chiar în Ucraina, la Dnipro, o viză pentru o ţară din Uniunea Europeană: „Cum i s-a permis să intre în Grecia?”.

„Harkovul este din nou în flăcări. Totuși, ești aici să te arăți… Toți sunteți criminali! Cum poți să postezi aceste poze?”, a comentat altcineva.

Pe de altă parte, și internauţii ruși au fost contrariaţi de comportamentul fostei sportive, care se afla într-o ţară care sprijină în mod deschis Ucraina şi este catalogată drept „neprietenoasă”.

„Poți să nu te mai arăți în stațiunile străine purtând rochiile tale couture. Nu este momentul potrivit pentru asta! Țara se luptă, bărbații mor pentru valorile pe care le-ați exprimat public. Ai puțină decență!”, a comentat altcineva.

Cazul Tatianei Navka a fost adus și în atenția lui Josep Borell, șeful diplomației UE: „Josep, ce părere ai despre petrecerea rusoaicei Tatiana Navka, al cărei soț susține războiul din Ucraina și critică Europa și valorile europene? Apropo, ea se află sub sancțiunile impuse de UE”.

