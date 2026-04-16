Ce presupune taxa pied-à-terre?

Taxa introduce o suprataxă anuală pentru locuințele evaluate la peste 5 milioane de dolari, dacă proprietarii nu locuiesc permanent în oraș, potrivit USA Today. Este vorba de taxa pied-à-terre, expresie care provine din franceză și înseamnă „picior pe pământ”, referindu-se la o locuință secundară sau de vacanță.

Biroul guvernatoarei Hochul estimează că impozitul ar putea aduce venituri de aproximativ 500 de milioane de dolari anual.

„Dacă îți permiți o a doua locuință de 5 milioane de dolari care rămâne goală cea mai mare parte a anului, îți permiți să contribui, la fel ca orice alt newyorkez”, a explicat Kathy Hochul.

Primul pas spre taxarea ultra-bogaților din New York

De la preluarea mandatului său pe 1 ianuarie, Mamdani s-a confruntat cu deficituri bugetare semnificative lăsate de fostul primar, Eric Adams.

Zohran Mamdani a lăudat măsura, afirmând: „Suntem cu un pas mai aproape de echilibrarea bugetului prin impozitarea ultra-bogaților și elitelor globale cu o taxă pied-à-terre – prima de acest fel în statul nostru”.

De asemenea, el a spus într-un clip video că: „Unii ar trebui să contribuie mai mult decât restul”, referindu-se la miliardarii care nu locuiesc permanent în oraș, dar dețin aici proprietăți evaluate la peste 5 milioane de dolari.

Taxa nu se aplică proprietarilor bogați care locuiesc în principal în New York City. Potrivit biroului lui Mamdani, măsura vizează „rezidenții din afara orașului și elitele globale” care folosesc piața imobiliară profitabilă a orașului ca mijloc de stocare a averii, în loc să o utilizeze ca locuință.

Administrația Mamdani a înregistrat deja unele succese, colaborând cu Hochul pentru extinderea serviciilor de îngrijire a copiilor și planificarea primului magazin alimentar administrat de oraș, care urmează să fie inaugurat în 2027.

Hochul a declarat miercuri că nu face compromisuri, nici pentru Mamdani, nici pentru senatorul Bernie Sanders, un alt socialist care susține impozitarea miliardarilor. Totuși, ea a subliniat că nu va sprijini creșteri ale impozitelor pe venit sau pe corporații, așa cum propunea Mamdani.

Taxa pied-à-terre a fost discutată de legislatori de ani de zile. În 2023, un sondaj privind locuințele din oraș a identificat aproape 59.000 de unități păstrate pentru „utilizare sezonieră, recreativă sau ocazională”, însă nu a specificat câte dintre ele depășesc valoarea de 5 milioane de dolari.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE