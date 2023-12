Potrivit informațiilor meteorologilor, temperaturile sunt și cu 12-14 grade mai mari decât normalul perioadei.

La Calafat au fost 21 de grade C, la Bechet au fost 20 de grade C, iar la Zimnicea, Băilești și Turnu Măgurele au fost 19 grade. La Mangalia au fost 18 grade, la Curtea de Argeș 17, iar la Adjud, 15. La Bistrița, maxima zilei a fost de numai 3 grade C. Cele mai mari temperaturi s-au înregistrat în jurul orei 14.00.

Luni dimineață, în ziua de Crăciun, au fost înregistrate temperaturi pozitive aproape peste tot în țară, la ora 7 fiind și 10-11 grade C în anumite zone.

Temperaturi ridicate au fost și în ajunul Cărciunului, maxima zilei fiind de +16,7 grade C, la Calafat.

În ultimii zece ani, ziua de Crăciun a fost mult mai caldă decât în anii ’80 și ’90. Mult mai rar a fost zăpadă și au fost +10 grade C chiar și la munte. În 2017 au fost +18,9 grade la Calafat și +17,7 la Târgoviște, iar în 2010 au fost +18,3 grade C la Călărași.

Una dintre cele mai calde nopți de Crăciun a fost în 2002, când minima nu a scăzut sub +11 grade C la Constanța.

În 2014 a fost cea mai caldă zi de ajun din ultimii 50 de ani, pe 24 decembrie, maxima fiind de +19,3 grade C la Târgoviște. În ziua de Crăciun au fost +15,3 grade.

Recomandări Președintele sârb Vučić dezvăluie ce i-a spus ambasadorului Rusiei, imediat după protestele opoziției care au zguduit Belgradul

Finalul anului 2023 va fi marcat de temperaturi mai ridicate decât cele specifice pentru această perioadă, în toate regiunile țării, anunță Administrația Națională de Meteorologie (ANM), care a publicat luni prognoza pentru intervalul 25 decembrie 2023 – 7 ianuarie 2024.

Ulterior, vremea se va răci treptat, dar temperaturile vor rămâne mai mari decât cele specifice pentru începutul lunii ianuarie.

Urmărește-ne pe Google News