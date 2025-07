Promis de trei președinți ai Consiliului Județean Timiș, un centru educativ în satul Groși, unde primul și singurul român ajuns în spațiu deține casa bunicilor la care mergea în vacanțe, este pe punctul de a fi abandonat.

Dorin Dumitru Prunariu susține că investiția pe terenul donat de el Consiliului Județean se poate face cu cel mult două milioane de euro. Președintele CJ Timiș, Alfred Simonis, susține că studiul de fezabilitate arată o estimare de aproximativ 28 de milioane de lei, dar și zece milioane de lei i s-ar părea mult pentru o astfel de investiție.

Dumitru Prunariu a donat un teren Consiliului Județean Timiș pentru construcția unui centru spațial educativ în satul în care a copilărit

Cetățean de onoare și o promisiune

Primul și singurul, până acum, cosmonaut român care a ajuns în spațiu, Dorin Dumitru Prunariu, are o importantă legătură cu județul Timiș, tatăl său fiind originar din satul Groși, comuna Margina. În satul Groși (115 km de Timișoara), Dumitru Prunariu deține o casă moștenită de la bunicii paterni, la care venea în copilărie. Pentru a marca legăturile legendarului cosmonaut cu județul Timiș, Consiliul Județean i-a acordat în anul 2014 titlul de cetățean de onoare al județului. Președinte al CJ Timiș era atunci Titu Bojin.

Dumitru Prunariu a primit diploma, colanul și placheta pentru titlul de Cetățean de onoare al județului Timiș. Foto: opiniatimisoarei.ro

Autoritățile județene au mers mai departe de atât și i-au propus lui Prunariu să le fie partener într-un proiect realizat de Consiliul Județean la Groși, pentru a marca legăturile cosmonautului recunoscut la nivel național și internațional cu satul din Timiș.

„Au spus să valorificăm locul acesta unde am rădăcinile și să facem cunoscută zona, să o promovăm, să se organizeze tabere de elevi, studii la nivel liceal în principal legate de științe spațiale, un domeniu mai puțin promovat la noi, dar atât de mult promovat în străinătate, în țările care insistă pe dezvoltare. De asemenea, din punct de vedere turistic, să fie organizat ceva aici care să prezinte și un interes turistic și să fie introdus într-un circuit turistic al celor care vin să viziteze zona și astfel încet-încet să se mai dezvolte puțin satul Groși și zona pentru că a rămas un sat cam părăsit. Poate cineva construiește o pensiune aici, având în vedere că există un obiectiv științific și educativ de vizitat”, a explicat Dorin Dumitru Prunariu, pentru Libertatea.

„Mi-au propus inițial să le dau un corp de casă”

Omul de știință susține că a fost de acord cu ideea construirii unui centru educativ și turistic la Groși de care să îi fie legat numele. „Mi-au propus inițial să le predau un corp de casă și să organizeze un muzeu. După aceea, ideea s-a extins, a venit următoarea conducere, domnul Dobra (n.r. Călin Dobra).

Tot așa, am definit niște termeni în care să putem dezvolta ceva aici. Până la urmă mi-au spus: «Știți, dar trebuie să ne treceți în proprietate partea de teren pe care să construim, că dacă nu avem proprietate nu putem să investim bani». Am fost de acord să le-o dau gratuit, doar să se construiască ceva aici”, a mai explicat Prunariu.

Cosmonautul susține că singura lui dorință a fost „de a dezvolta puțin zona și a o pune în valoare”. În 2020, conducerea Consiliului Județean s-a schimbat, președinte devenind liberalul Alin Nica. Și noua conducere a susținut ideea construirii unui centru educativ care să poarte numele lui Prunariu la Groși.

„Am donat terenul, cu condiția să se construiască acest centru educațional și, într-un fel, turistic, sub forma unui planetariu, dotat cu echipamente moderne, să se poată organiza niște spații de cazare, unde să fie tabere până la 20 de elevi, care să facă cursuri de astronomie.

Zona nu este deloc poluată luminos și observațiile seara pot să fie foarte relevante. Mult mai greu se face observație astronomică dintr-un oraș, unde lumina înconjurătoare poluează mult imaginea care ar trebui înregistrată”, a mai declarat Dorin Dumitru Prunariu pentru Libertatea.

Cum ar trebui să arate Centrul Spațial Prunariu

După preluarea terenului de către Consiliul Județean, problema a fost pasată Muzeului Banatului pentru realizarea unui studiu de fezabilitate. „S-a găsit o arhitectă foarte performantă, cadru didactic la Facultatea de Arhitectură de la București, care are niște contracte importante acum la Nisa, în Franța. Totul a fost conceput sub forma unui planetariu, o formă rotundă, cupolă, o formă foarte modernă, dar care să valorifice puțin și peisajul local și materiile prime locale. Sunt cariere de piatră chiar aici lângă sat. Să se folosească materiale locale, cel puțin la exterior, pentru a da totuși, a crea o armonie între mediul înconjurător și ceea ce se construiește aici”, a mai arătat Dumitru Prunariu.

Conceptul ar include și câteva dormitoare, unele pentru băieți, unele pentru fete, două camere pentru profesori și un spațiu pentru un administrator permanent, dar și un mic magazin cu vânzare de suveniruri.

Suma fabuloasă scoasă din joben într-o ședință a Consiliului Județean

Pentru proiectul de la Groși, Dumitru Prunariu a obținut și susținerea Universității de Vest din Timișoara, unde este doctor Honoris Causa. UVT a promis că se va implica fără niciun fel de costuri pentru a face programele educative și partea științifică a centrului.

Prunariu susține că, din estimările sale, investiția Consiliului Județean de la Groși nu ar fi mai mare de două milioane de euro, incluzând aici și dotările.

Într-o ședință a Consiliului Județean Timiș din martie 2025, când a fost adus în discuție proiectul de la Groși, vicepreședintele Alin Popoviciu a avansat, însă, ca estimare a investiției de la Groși, fabuloasa sumă de 26 de milioane de euro.

„În administrația asta nu vom face lucruri de dragul de a le face. Aproape sau departe de oraș, dacă vrem să facem lombelico del mondo, trebuie să fie o investiție serioasă. Dacă vrem doar să ducem copiii 100 de km, la Margina, ca să vadă o curte învecinată cu o casă care cade peste muzeul ăsta… nu sunt partener la asta”, spunea Alfred Simonis, potrivit expressdebanat, la ședința din luna martie 2025.

„Lucrurile au trenat până când am găsit un material în ziar în care se spune că locul nu e atractiv, investiția e prea mare, umflată de vreo 13 ori, și s-a pierdut din vedere ideea că nu e Muzeul Prunariu, cum l-au promovat mulți și le-a intrat în minte unor conducători. Este un centru educațional, care să atragă tineri, care să folosească doar numele meu, nu să fie muzeul meu. Eu, practic, aș putea să expun câteva tablouri cu originile mele, de aici din Groși, cu străbunicul, bunicul, câteva imagini de familie, care să arate de ce Prunariu aici și nu în altă parte. Mai mult nu țin. Numele meu e legat deja de multe obiective prin lume”, a subliniat Dumitru Prunariu.

Nu sunt 26 de milioane de euro, ci de lei

Vicepreședintele CJ Timiș, Alin Popoviciu, care a avansat uriașa sumă de 26 de milioane de euro pentru investiția de la Groși a declarat pentru Libertatea că suma i-a fost comunicată de Dumitru Prunariu într-o discuție de la Consiliul Județean. Popoviciu s-a arătat sceptic că o investiție precum cea propusă la Groși se încadrează în două milioane de euro, așa cum spune Dorin Dumitru Prunariu. „Gândiți-vă ce înseamnă să faci o astfel de clădire. Doar acel planetarium, clădirea aceea rotundă imensă, e două milioane de euro. Nici nu știu dacă nu costă mai mult”, a declarat Alin Popoviciu pentru Libertatea.

Vicepreședintele CJ Timiș, Alin Popoviciu

Misterul investiției de „26 de milioane de euro” este lămurit de cel de-al doilea vicepreședinte Alexandru Iovescu, responsabil de proiectul de la Groși. Iovescu susține că s-a înțeles greșit și suma nu e în euro, ci în lei.

Concret, susține Iovescu, studiul de fezabilitate realizat de Muzeul Banatului arată că investiția estimată în Centrul Spațial Prunariu de la Groși este estimată la 28 de milioane de lei (n.r. aproximativ 5.5 milioane de euro). „Cea mai mare parte a investiției o reprezintă dotările. Analizăm să vedem cum putem să trecem în etapa următoare, de proiect tehnic, să facem investițiile în zona respectivă etapizat. Este și o componentă de cazare și analizăm posibilitatea de a renunța la partea de cazare pentru a mai scădea din costuri”, a declarat Alexandru Iovescu pentru Libertatea.

„Am ajuns la o sumă care este imensă pentru o localitate îndepărtată de Timișoara”

La rândul său, președintele Consiliului Județean Timiș, Alfred Simonis, care a anunțat recent că instituția pe care o conduce e dispusă să aloce 100 de milioane de lei pentru începerea lucrărilor la noul stadion din Timișoara, a declarat că o investiție de 28 de milioane de lei, sumă la care s-a ajuns în urma studiului de fezabilitate, nu se susține la Groși.

„După ce s-a elaborat struct de fezabilitate am ajuns la o sumă care este imensă pentru o localitate îndepărtată de Timișoara. Dacă se dorește o casă memorială…Eu am totă aprecierea pentru domnul Prunariu și suntem dispuși să găsim o formulă prin care să facem promovarea personalității domniei sale și a faptului că e din Comuna Margina, județul Timiș. Însă 27-28 de milioane este imposibil de investit la așa distanță de Timișoara, într-o comunitate care are câteva zeci de oameni în acest moment”, a declarat Simonis.

Președintele CJ Timiș susține că va avea în cursul săptămânii viitoare o întâlnire cu Dumitru Prunariu, pentru a găsi o soluție de adaptare a proiectului la „ceva ce poate fi palpabil și ne putem permite”. „Suntem deschiși să o facem, dar în niciun caz la nivelul la care s-a ajuns pe acest studiu de fezabilitate”, a subliniat liderul CJ Timiș.

Alfred Simonis susține că și suma de 10 milioane de lei (două milioane de euro), avansată de Dumitru Prunariu, i se pare mare pentru o investiție la Groși. „Zece milioane de lei e, totuși, o sumă importantă de bani. În măsura în care nu trebuie băgați toți odată, o facem pe un termen mai lung…..Aș vrea să facem un punct de atracție în acea localitate. În măsura în care poate fi redimensionat să ne apropiem de o sumă pe care o putem investi, suntem deschiși să analizăm această posibilitate”, a mai declarat Alfred Simonis pentru Libertatea.

Președintele Consiliului Județean Timiș, Alfred Simonis

„Putem să atragem fondurile europene pentru educație”

Aflat în aceste zile la Groși, Dumitru Prunariu va participa luni 28 iulie 2025 la ceremonia dedicată Zilelor Județului Timiș, la care a fost invitat din postura de cetățean de onoare al județului. Prunariu a declarat pentru Libertatea că speră să poată avea o discuție cu autoritățile județene că investiția de la Groși „nu e Muzeul Prunariu, ci un centru care să atragă tineret, să-i dezvolte”.

„Părerea mea este că putem să atragem fondurile europene pentru educație, pentru că e un centru educațional în final. Un stadion mare în Timișoara atrage lumea, atrage tinerii, îi mai adună de pe stradă, într-un fel, dar un centru ca acesta îi dezvoltă la un nivel intelectual de care avem foarte mare nevoie. Am rămas mult în urmă la această infrastructură”, a mai declarat cel mai cunoscut cosmonaut român pentru Libertatea.

