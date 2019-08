Licitaţia la care vor fi prezentate unele dintre rochiile care au făcut-o faimoasă pe Monroe pe marile ecrane va avea loc în Beverly Hills, în prima zi a evenimentului „Legendary Women Of Hollywood”, organizat de Julien’s Auctions.

Printre ţinutele scoase la licitaţie figurează o faimoasă rochie lungă, de mătase roşie, cu paiete, purtată de vedetă la începutul comediei muzicale „Gentlemen Prefer Blondes” (1953), care alături de parura asortată, este estimată să se vândă pentru o sumă cuprinsă între 60.000 şi 73.000 de dolari.

Fanii vor avea, de asemenea, şansa de a licita pentru o rochie purtată de Monroe în westernul „River Of No Return” din 1954, unde a jucat alături de Robert Mitchum.

De asemenea, o rochie de cocktail din mătase neagră, lungă până la genunchi, aleasă de actriţă pentru o conferinţă de presă din 1958 pentru filmul „Some Like It Hot”, are un preţ estimat la 19.000 – 39.000 de dolari. Licitaţia „Legendary Women Of Hollywood” va avea loc timp de două zile, începând din 1 noiembrie, la clădirea Standard Oil din Beverly Hills, potrivit Agerpres.

