Primele simptome, două degete amorțite

Când două degete de la mâna stângă – cel mic și arătătorul – au început să i se încleșteze, așa din senin, Tony – aflat în programul de susținere al Fundației Ringier România – a pus totul pe seama frigului și a unei posibile accidentări survenite în timpul vreunei partide de fotbal. Tânărul jucase o lungă perioadă la profesioniști, atât în România, cât și în Ungaria, iar la acel moment era înscris la o echipă de amatori de ligă inferioară. S-a dus totuși la medic, pentru liniștea lui, iar răspunsul specialiștilor care i-au recomandat doar calmante l-a liniștit. Totul se întâmpla la sfârșitul anului 2023.

Cum în lunile care au urmat lucrurile s-a înrăutățit – degetele i-au paralizat, iar spatele a început să-l doară destul de tare -, Tony a ajuns iar în cabinetul doctorilor, de astă dată specialiști în neurologie. La capătul a trei săptămâni în care a făcut investigații computerizate amănunțite, fostul fotbalist a aflat ce nenorocire s-a abătut asupra lui. Fusese diagnosticat cu scleroză laterală amiotrofică!

„A căzut cerul pe mine!”

„Am zis că e vorba de vreo accidentare ușoară sau că e vorba de ceva cauzat de frig. Jucam în ploaie, pe zăpadă, pe orice vreme, mă puteam lovi… Din nefericire, nu a fost așa. Prima oară, medicii nu au depistat despre ce e vorba, dar apoi, după investigații amănunțite, m-au diagnosticat cu scleroză laterală amiotrofică. A căzut cerul pe mine! În noiembrie 2025 au fost primele simptome, iar în februarie 2026 am primit diagnosticul”, rememorează Tony cum a început calvarul din care încă nu a putut să iasă.

Tony a fost coleg la U17 cu Ianis Hagi, Florinel Coman și Andrei Rațiu

Fostul fotbalist – coleg de echipă la naționala U17 cu Ianis Hagi, Florinel Coman, Alex Pașcanu, Carlo Casap, Adrian Petre sau Andrei Rațiu – a sperat că ar putea fi vorba de o eroare medicală, dar, din nefericire, a primit același răspuns de la neurologi din București, Satu Mare și Cluj, dar și de la specialiști din Viena (Austria) și Debrețin (Ungaria), care au confirmat cruntul diagnostic.

De atunci, Tony – care speră la un ajutor din partea foștilor colegi de echipă – a trecut prin zeci, poate sute de ore de terapii de tot felul: kineto, acupunctură, masaje medicale, saună, exerciții la sala de forță. Ba chiar și prin două transplanturi cu celule stem făcute, la recomandarea specialiștilor români care au ridicat neputincioși din umeri, la o clinică din SUA. Rezultatele s-au văzut: Tony vorbește mai bine, își folosește mâinile ceva mai ușor, dar medicii americani i-au spus că astfel boala poate fi doar încetinită din evoluție.

Creșterea temperaturii în creier, noua procedură pe piața medicală, ar putea fi salvarea lui Tony

Tot din SUA vine și de astă-dată o altă uriașă veste dătătoare de speranțe pentru fostul fotbalist. Specialiștii Institutului Medical BTT, din Miami, Florida, au pus recent la punct o procedură de creștere a temperaturii creierului care ar putea fi leacul împotriva bolii care de doi ani îl chinuie pe Tony. Este vorba de o abordare terapeutică avansată, care se numește hipertermie cerebrală terapeutică sau termoablație.

„E o procedură nouă pe piața medicală care poate fi făcută în SUA. Cu ajutorul unor aparate se ajunge la creier prin ochi, iar proteina formată astfel este răpândită în tot corpul. Dacă boala este avansată, atunci este nevoie de mai multe proceduri pentru ca acea proteină să ajungă în tot corpul. Mi s-a spus că procedura ar putea învinge boala, nu doar să o oprească din evoluție. În funcție de câte intervenții voi face am nevoie de 75.000 de euro. Pentru noi – eu, soția mea, Patricia, și fiul nostru Entony (7 ani) – este o sumă colosală, cu atât mai mult cu cât de câteva luni avem și băiețelul bolnav, operat pe creier.

„Vreau din răsputeri să trăiesc să îmi pot îngriji băiețelul, acum și el suferind”

De aceea, vă implor să mă ajutați să strâng cei 75.000 de euro pentru a ajunge la acel tratament de care depinde viața mea. Vreau din răsputeri să trăiesc să îmi pot îngriji băiețelul, acum și el suferind”, este apelul disperat pe care Tony îl face prin intermediul Fundației Ringier România.

Fostul fotbalist Tony Kanalos, alături de fiul său, Entony

Băiețelul fostului fotbalist e și el grav bolnav

Sărbătorile Crăciunului au venit în casa soților Tony și Patricia Kanalos – și așa loviți de soartă – cu o veste cutremurătoare. Băiețelul lor, Entony, a fost diagnosticat cu cavernom cerebral (n.r. – o anomalie vasculară benignă ce constă într-un ghem de capilare fragile ce pot provova sângerări, convulsii sau deficite neurologice). La jumătatea lunii ianuarie, băiețelul a fost operat pe creier la Cluj, iar acum este într-un program de evaluare postoperatorie. Entony face terapii și urmează un tratament cu vitamine și medicamente neurologice.

De când i s-a îmbolnăvit băiatul, Tony a redirecționat puținele fonduri ale familiei (n.r. – nu mai mult de 4.000 de lei lunar proveniți din alocația copilului, banii încasați de Patricia ca însoțitor, pensia de boală și indemnizația de handicap a lui Tony) către tratamentele și investigațiile necesare salvării lui Entony. De aceea, Tony are cu atât mai mult nevoie de ajutorul nostru, al tuturor, pentru a lupta în continuare cu scleroza laterală amiotrofică.

Cei care doresc să îl ajute pe Tony o pot face donând în următorul cont al Fundației Ringier:

RO98 BACX 0000 0012 7457 7001 – RON

Donează online, prin PayPal sau transfer ori redirecționează 3,5% din impozitul pe venit către Fundația Ringier. Detalii pe www.ajutacopiii.ro

* Banii se rețin o singură dată.

