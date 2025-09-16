3,78 de milioane este bugetul deplasărilor aprobat de Camera Deputaților pentru 2025, în timp ce la Senat este de 3,7 milioane de lei. Aleșii au început în forță prima sesiune din an și au cerut sau au fost desemnați de grupurile lor parlamentare să meargă la diverse evenimente, de la cele legate de educație, reprezentare corectă a femeilor și bărbaților, sociale sau chiar geopolitice. Așa au ajuns parlamentarii pe majoritatea contentelor, inclusiv în locuri îndepărtate din Africa sau Asia.

România, reprezentată pe coasta de est a Africii

În aprilie 2025, între 23 și 27, Ionuț Vulpescu a mers în vizita oficială a „delegaţiei Adunării Interparlamentare a Ortodoxiei (AIO) în Etiopia şi Zambia şi la lansarea volumului Sfânta Sofia Bisericile înţelepciunii lui Dumnezeu în lume”, pentru care Camera Deputaților a cheltuit 25.563 de lei. Pe site-ul Camerei Deputaților, dar și în datele oferite de instituție ziarului Libertatea, detaliile se referă doar la Etiopia. În cele două pagini de „informare” postdeplasare, Vulpescu detaliază întâlnirile și subiectele abordate în cadrul vizitei din Etiopia.

Ionuț Vulpescu, împreună cu secretarul general al AIO, Maximos Charakopoulos, în Republica Federală Democratică a Etiopiei. Foto: Facebook

Recomandări Cum a băgat programul „Masa sănătoasă” în spital un copil de grădiniță la Șag, Timiș. Politicienii locali, implicați în programul guvernamental, încearcă să minimalizeze gravitatea situației

Un număr de 6 deputați au mers în Uzbekistan, în aprilie, între 2 și 10, pentru a participa la lucrările celei de-a 150-a Adunări a Uniunii Interparlamentare (UIP) şi la reuniunile asociate. Cei șapte și sumele plătite pentru transport, cazare și diurnă sunt: Amet Varol (12.434 de lei), Adrian Solomon (13.478 de lei), Mihai-Adrian Țiu (13.958 de lei), Miklós Zoltán (13.958 de lei), Andreea-Firuţa Neacșu (13.983 de lei) și Pollyanna-Hanellore Hangan (14.230 de lei). În plus, un al șaptelea deputat, Ioan Vulpescu, a mers în Uzbekistan doar 4 zile, Camera Deputaților a plătit 8.261 de lei, dar a participat doar la „la lucrările celei de-a 150-a Adunări a Uniunii Interparlamentare UIP”.

Ştefan-Iulian Lőrincz de la USR a mers în perioada 27 aprilie – 1 mai în Tadjikistan, într-o vizită parlamentară la Biroul de programe al OSCE din Duşanbe. 11.146 de lei a cheltuit statul român pentru cele patru zile ale lui Lőrincz în fosta republică sovietică.

Alexandru Rogobete (acum ministru al sănătății din partea PSD) a mers în EAU la „o serie de convorbiri privind optimizarea legislativă în sectorul digitalizării medicale şi al cybersecurity” în perioada 10-13 aprilie, pentru care Camera Deputaților a plătit 17.831 de lei.

La Senat, senatorul liberal Sorin Cîmpeanu a mers într-o vizită oficială între 18 și 26 ianuarie în Vietnam, pentru care instituția a dat 47.019 lei (la rubrica de informații publice de pe site-ul Senatului e precizată suma de 46.967 de lei). Motivul deplasării a fost participarea la reuniunea Biroului Adunării Parlamentare a Francofoniei și la Conferința parlamentară privind cooperarea francofonă în domeniile agriculturii durabile, securității alimentare și schimbărilor climatice și activității asociate.

Ministrul educației Sorin Cîmpeanu susține o conferință de presă la sediul ministerului din Bucuresti, joi, 25 august 2022. EDUARD VINATORU / MEDIAFAX FOTO

Senator liberal pe urmele lui Klaus Iohannis

Tot Cîmpeanu a fost cel care a mers și în Senegal (țară unde a fost și Klaus Iohannis în turneul african) la reuniunea Comisiei politice a AP a Francofoniei, în perioada 26 aprilie – 1 mai, pentru care au fost alocați 30.067 de lei. Conform memorandumului discutat în Biroul Permanent al Senatului agenda reuniunii politice incluse, „în principal:

– prezentarea, de către fiecare participant, a unor evenimente politice semnificative și de actualitate din țara sa;

– prezentarea și dezbaterea proiectului Raportului anual privind situațiile politice din spațiul francofon (care analizează evoluțiile politice și sociale din cadrul secțiunilor suspendate sau puse sub observație de către APF, măsuri care se aplică în cazul în care într-un stat membru se produc devieri grave de la principiile democrației și statului de drept, lovituri de stat, război civil etc.) și a rezoluțiilor aferente acestui raport;

– audierea unui înalt reprezentant al Organizației Internaționale a Francofoniei (OIF);

– o dezbatere politică pe o temă de interes comun (urmează să fie comunicată);

– redactarea întrebării din partea Comisiei politice a APF către Secretara generală a OIF – în pregătirea sesiunii de întrebări și răspunsuri în cadrul sesiunii plenare”, se arată în memorandumul Senatului.

Recomandări Călin Georgescu și Horațiu Potra au fost trimiși în judecată pentru „acțiuni împotriva ordinii constituționale”

Nu au ratat Uzbekistantul nici senatorii Ioan Stan (PSD) și Daniela Ștefănescu (AUR), care au mers între 2 și 11 aprilie, pentru care forul a alocat 25.533 de lei, respectiv 26.281 de lei. Iar scopul vizitei a fost participarea la cea de-a 150-a Adunare UIP și reuniunile asociate.

O vizită cu cântec a fost și cea a lui Mircea Abrudean în Japonia, în perioada 24-28 iunie, pentru care Senatul a plătit 34.057 de lei, la Expoziția Mondială Osaka 2025. Abrudean a fost cel care a ținut discursul din cadrul Ceremoniei oficiale pentru „Ziua Națională a României la Expo Osaka”

Adelina Dobra a mers, la rândul său, în Africa de Sud, în perioada 3-7 mai 2025, dar Senatul a i-a dat doar 284 de lei.

Cele mai scumpe deplasări

Cei mai mulți bani pentru o singură deplasare au fost dați la Senat. Primul loc e ocupat de senatorul Mircia Chelaru de la AUR, care pentru deplasarea între 21 și 27 mai 2025 în Statele Unite ale Americii a avut alocați nu mai puțin de 60.867 de lei, pentru a participa la sesiunea de primăvară a Adunării Parlamentare a NATO.

Deputatul AUR, Mircia Chelaru. Foto: Hepta

Tot pentru aceeași țară și aceeași perioadă social-democratul Daniel Zamfir (lider al senatorilor PSD) a avut alocate resurse în valoare de 60.659 de lei, conform datelor furnizate de Senatului României. Cei doi au mers în Dayton Ohio, la fel ca și senatorul Cristian Rusu, pentru care însă au fost alocați doar 39.980 de lei. Toți trei au avut bilete business pentru transportul cu avionul, după cum e precizat în memorandumul în care e dat ok-ul deplasării lor în Statele Unite ale Americii.

Senatorul PSD Daniel Zamfir. Foto: Hepta

Cele mai scumpe deplasări plătite de Camera Deputaților în primele șapte luni ale anului au fost cele în Statele Unite ale Americii, cu ocazia sesiunii de primăvară a Adunării Parlamentare a NATO. 37.427 a plătit Camera Deputaților pentru cele 6 zile și jumătate ale Alinei Gorghiu (PNL), din luna mai, pentru deplasarea peste Ocean (transport, cazare și diurnă), în timp ce pentru Ramona-Ioana Bruynseels (AUR) a plătit 37.288 de lei, iar pentru Cristina Prună (USR) 37.203 lei.

Fotografii: Inquam Photos / George Calin, Hepta

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE