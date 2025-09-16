3,78 de milioane este bugetul deplasărilor aprobat de Camera Deputaților pentru 2025, în timp ce la Senat este de 3,7 milioane de lei. Aleșii au început în forță prima sesiune din an și au cerut sau au fost desemnați de grupurile lor parlamentare să meargă la diverse evenimente, de la cele legate de educație, reprezentare corectă a femeilor și bărbaților, sociale sau chiar geopolitice. Așa au ajuns parlamentarii pe majoritatea contentelor, inclusiv în locuri îndepărtate din Africa sau Asia.

România, reprezentată pe coasta de est a Africii

În aprilie 2025, între 23 și 27, Ionuț Vulpescu a mers în vizita oficială a „delegaţiei Adunării Interparlamentare a Ortodoxiei (AIO) în Etiopia şi Zambia şi la lansarea volumului Sfânta Sofia Bisericile înţelepciunii lui Dumnezeu în lume”, pentru care Camera Deputaților a cheltuit 25.563 de lei. Pe site-ul Camerei Deputaților, dar și în datele oferite de instituție ziarului Libertatea, detaliile se referă doar la Etiopia. În cele două pagini de „informare” postdeplasare, Vulpescu detaliază întâlnirile și subiectele abordate în cadrul vizitei din Etiopia.

Ionuț Vulpescu împreună cu secretarul general al AIO, Maximos Charakopoulos, în Republica Federală Democratică a Etiopiei. Foto: Facebook
Ionuț Vulpescu, împreună cu secretarul general al AIO, Maximos Charakopoulos, în Republica Federală Democratică a Etiopiei. Foto: Facebook
Cum a băgat programul „Masa sănătoasă” în spital un copil de grădiniță la Șag, Timiș. Politicienii locali, implicați în programul guvernamental, încearcă să minimalizeze gravitatea situației
Recomandări
Cum a băgat programul „Masa sănătoasă” în spital un copil de grădiniță la Șag, Timiș. Politicienii locali, implicați în programul guvernamental, încearcă să minimalizeze gravitatea situației

Un număr de 6 deputați au mers în Uzbekistan, în aprilie, între 2 și 10, pentru a participa la lucrările celei de-a 150-a Adunări a Uniunii Interparlamentare (UIP) şi la reuniunile asociate. Cei șapte și sumele plătite pentru transport, cazare și diurnă sunt: Amet Varol (12.434 de lei), Adrian Solomon (13.478 de lei), Mihai-Adrian Țiu (13.958 de lei), Miklós Zoltán (13.958 de lei), Andreea-Firuţa Neacșu (13.983 de lei) și Pollyanna-Hanellore Hangan (14.230 de lei). În plus, un al șaptelea deputat, Ioan Vulpescu, a mers în Uzbekistan doar 4 zile, Camera Deputaților a plătit 8.261 de lei, dar a participat doar la „la lucrările celei de-a 150-a Adunări a Uniunii Interparlamentare UIP”.

Ştefan-Iulian Lőrincz de la USR a mers în perioada 27 aprilie – 1 mai în Tadjikistan, într-o vizită parlamentară la Biroul de programe al OSCE din Duşanbe. 11.146 de lei a cheltuit statul român pentru cele patru zile ale lui Lőrincz în fosta republică sovietică.

Alexandru Rogobete (acum ministru al sănătății din partea PSD) a mers în EAU la „o serie de convorbiri privind optimizarea legislativă în sectorul digitalizării medicale şi al cybersecurity” în perioada 10-13 aprilie, pentru care Camera Deputaților a plătit 17.831 de lei.

La Senat, senatorul liberal Sorin Cîmpeanu a mers într-o vizită oficială între 18 și 26 ianuarie în Vietnam, pentru care instituția a dat 47.019 lei (la rubrica de informații publice de pe site-ul Senatului e precizată suma de 46.967 de lei). Motivul deplasării a fost participarea la reuniunea Biroului Adunării Parlamentare a Francofoniei și la Conferința parlamentară privind cooperarea francofonă în domeniile agriculturii durabile, securității alimentare și schimbărilor climatice și activității asociate.

Sorin Cimpeanu. Foto: Hepta
Ministrul educației Sorin Cîmpeanu susține o conferință de presă la sediul ministerului din Bucuresti, joi, 25 august 2022. EDUARD VINATORU / MEDIAFAX FOTO

Senator liberal pe urmele lui Klaus Iohannis

Tot Cîmpeanu a fost cel care a mers și în Senegal (țară unde a fost și Klaus Iohannis în turneul african) la reuniunea Comisiei politice a AP a Francofoniei, în perioada 26 aprilie – 1 mai, pentru care au fost alocați 30.067 de lei. Conform memorandumului discutat în Biroul Permanent al Senatului agenda reuniunii politice incluse, „în principal:
– prezentarea, de către fiecare participant, a unor evenimente politice semnificative și de actualitate din țara sa;
– prezentarea și dezbaterea proiectului Raportului anual privind situațiile politice din spațiul francofon (care analizează evoluțiile politice și sociale din cadrul secțiunilor suspendate sau puse sub observație de către APF, măsuri care se aplică în cazul în care într-un stat membru se produc devieri grave de la principiile democrației și statului de drept, lovituri de stat, război civil etc.) și a rezoluțiilor aferente acestui raport;
– audierea unui înalt reprezentant al Organizației Internaționale a Francofoniei (OIF);
– o dezbatere politică pe o temă de interes comun (urmează să fie comunicată);
– redactarea întrebării din partea Comisiei politice a APF către Secretara generală a OIF – în pregătirea sesiunii de întrebări și răspunsuri în cadrul sesiunii plenare”, se arată în memorandumul Senatului.

Călin Georgescu și Horațiu Potra au fost trimiși în judecată pentru „acțiuni împotriva ordinii constituționale”
Recomandări
Călin Georgescu și Horațiu Potra au fost trimiși în judecată pentru „acțiuni împotriva ordinii constituționale”

Nu au ratat Uzbekistantul nici senatorii Ioan Stan (PSD) și Daniela Ștefănescu (AUR), care au mers între 2 și 11 aprilie, pentru care forul a alocat 25.533 de lei, respectiv 26.281 de lei. Iar scopul vizitei a fost participarea la cea de-a 150-a Adunare UIP și reuniunile asociate.

O vizită cu cântec a fost și cea a lui Mircea Abrudean în Japonia, în perioada 24-28 iunie, pentru care Senatul a plătit 34.057 de lei, la Expoziția Mondială Osaka 2025. Abrudean a fost cel care a ținut discursul din cadrul Ceremoniei oficiale pentru „Ziua Națională a României la Expo Osaka”

Adelina Dobra a mers, la rândul său, în Africa de Sud, în perioada 3-7 mai 2025, dar Senatul a i-a dat doar 284 de lei.

Cele mai scumpe deplasări

Cei mai mulți bani pentru o singură deplasare au fost dați la Senat. Primul loc e ocupat de senatorul Mircia Chelaru de la AUR, care pentru deplasarea între 21 și 27 mai 2025 în Statele Unite ale Americii a avut alocați nu mai puțin de 60.867 de lei, pentru a participa la sesiunea de primăvară a Adunării Parlamentare a NATO.

Deputatul AUR, Mircia Chelaru. Foto: Hepta
Deputatul AUR, Mircia Chelaru. Foto: Hepta

Tot pentru aceeași țară și aceeași perioadă social-democratul Daniel Zamfir (lider al senatorilor PSD) a avut alocate resurse în valoare de 60.659 de lei, conform datelor furnizate de Senatului României. Cei doi au mers în Dayton Ohio, la fel ca și senatorul Cristian Rusu, pentru care însă au fost alocați doar 39.980 de lei. Toți trei au avut bilete business pentru transportul cu avionul, după cum e precizat în memorandumul în care e dat ok-ul deplasării lor în Statele Unite ale Americii.

Senatorul PSD, Daniel Zamfir. Foto: Hepta
Senatorul PSD Daniel Zamfir. Foto: Hepta

Cele mai scumpe deplasări plătite de Camera Deputaților în primele șapte luni ale anului au fost cele în Statele Unite ale Americii, cu ocazia sesiunii de primăvară a Adunării Parlamentare a NATO. 37.427 a plătit Camera Deputaților pentru cele 6 zile și jumătate ale Alinei Gorghiu (PNL), din luna mai, pentru deplasarea peste Ocean (transport, cazare și diurnă), în timp ce pentru Ramona-Ioana Bruynseels (AUR) a plătit 37.288 de lei, iar pentru Cristina Prună (USR) 37.203 lei.

Fotografii: Inquam Photos / George Calin, Hepta

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Un șofer român a rămas fără mașina de 40.000 de euro, în județul Timiș. Nu știa că era căutată în Canada
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
E informația de ultimă oră! Ce s-a văzut în imaginile apărute cu Toto Dumitrescu, la locul accidentului. Ce tocmai a ieșit la iveală i-a lăsat pe toți fără replică: „Cercetările...”
Viva.ro
E informația de ultimă oră! Ce s-a văzut în imaginile apărute cu Toto Dumitrescu, la locul accidentului. Ce tocmai a ieșit la iveală i-a lăsat pe toți fără replică: „Cercetările...”
„Elena Udrea a jucat un rol de supermafiot! Putea să dezmembreze toată ţara, la ce ştia”. Giovanni Becali, impresionat de fosta „blondă de la Cotroceni”. Incredibil ce a povestit acum omul de afaceri
Unica.ro
„Elena Udrea a jucat un rol de supermafiot! Putea să dezmembreze toată ţara, la ce ştia”. Giovanni Becali, impresionat de fosta „blondă de la Cotroceni”. Incredibil ce a povestit acum omul de afaceri
Mare surpriză în showbiz-ul din România! Cele două vedete au anunțat că vor deveni părinți și au dezvăluit imagini emoționante. Video
Elle.ro
Mare surpriză în showbiz-ul din România! Cele două vedete au anunțat că vor deveni părinți și au dezvăluit imagini emoționante. Video
gsp
Miliardarul Elon Musk atacă un club din Europa, după moartea lui Charlie Kirk: „Ce se întâmplă acolo???”
GSP.RO
Miliardarul Elon Musk atacă un club din Europa, după moartea lui Charlie Kirk: „Ce se întâmplă acolo???”
„În vestiar cred că era un cadavru îngropat!” » Stadionul din Superligă pe care se mai poate juca doar două luni!
GSP.RO
„În vestiar cred că era un cadavru îngropat!” » Stadionul din Superligă pe care se mai poate juca doar două luni!
Parteneri
Ultima oră! Doliu și lacrimi la Asia Express. Au anunțat decesul acum câteva minute! ”Erai stâlpul meu!” Dumnezeu să-l ierte!
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Doliu și lacrimi la Asia Express. Au anunțat decesul acum câteva minute! ”Erai stâlpul meu!” Dumnezeu să-l ierte!
Știrea zilei! Celebrul actor român, căutat în aceste clipe de poliție! Acuzațiile aduse sunt extrem de grave! Ancheta e în desfășurare!
Avantaje.ro
Știrea zilei! Celebrul actor român, căutat în aceste clipe de poliție! Acuzațiile aduse sunt extrem de grave! Ancheta e în desfășurare!
Casa Andreei Esca este plină de obiecte inedite. Ce colecții are prezentatoarea PRO TV. Fiul Aris Melkior a dat-o de gol
Tvmania.ro
Casa Andreei Esca este plină de obiecte inedite. Ce colecții are prezentatoarea PRO TV. Fiul Aris Melkior a dat-o de gol

Alte știri

Reacția lui Dan Negru la protestele profesorilor: „N-au nicio valoare! La noi, dintotdeauna, dascălul a fost umilit”
Știri România 13:25
Reacția lui Dan Negru la protestele profesorilor: „N-au nicio valoare! La noi, dintotdeauna, dascălul a fost umilit”
Câți români își doresc unirea cu Republica Moldova? Este prima țară pe care o consideră „prietenă” a României
Știri România 12:13
Câți români își doresc unirea cu Republica Moldova? Este prima țară pe care o consideră „prietenă” a României
Parteneri
„Diva lui Putin”, interzisă la Cluj. Academia de Muzică s-a răzgândit cu privire la concertul Anna Netrebko
Adevarul.ro
„Diva lui Putin”, interzisă la Cluj. Academia de Muzică s-a răzgândit cu privire la concertul Anna Netrebko
Cât costă mașina rară găsită în garajul companiei Nordis. Doar cinci exemplare mai sunt înregistrate în România
Fanatik.ro
Cât costă mașina rară găsită în garajul companiei Nordis. Doar cinci exemplare mai sunt înregistrate în România
Condiment cu insecticid retras urgent din marile magazine din România
Financiarul.ro
Condiment cu insecticid retras urgent din marile magazine din România

Monden

Cezar Ouatu s-a despărțit de logodnica sa, Raluca Jurca. A recunoscut cu greu separarea
Stiri Mondene 13:00
Cezar Ouatu s-a despărțit de logodnica sa, Raluca Jurca. A recunoscut cu greu separarea
Asia Express 15 septembrie 2025. Raluca Bădulescu a fost la un pas de leșin și a primit îngrijiri medicale
Stiri Mondene 12:01
Asia Express 15 septembrie 2025. Raluca Bădulescu a fost la un pas de leșin și a primit îngrijiri medicale
Parteneri
Ce decizie importantă a luat Cătălin Scărlătescu după ce s-a despărțit de Doina Teodoru: „Să fac o chestie drăguță...”
Elle.ro
Ce decizie importantă a luat Cătălin Scărlătescu după ce s-a despărțit de Doina Teodoru: „Să fac o chestie drăguță...”
Imagini rare cu băieții lui Vladimir Putin și ai Alinei Kabaeva. Copiii sunt păziți din aer, de pe uscat și nu apar în sistemul de evidență a populației / Foto
Unica.ro
Imagini rare cu băieții lui Vladimir Putin și ai Alinei Kabaeva. Copiii sunt păziți din aer, de pe uscat și nu apar în sistemul de evidență a populației / Foto
Imaginile despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
Viva.ro
Imaginile despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
Parteneri
Cosmin Stan a făcut publică cea mai rară fotografie cu soția sa! Vezi cum arată Oana acum
TVMania.ro
Cosmin Stan a făcut publică cea mai rară fotografie cu soția sa! Vezi cum arată Oana acum
Groază în Piatra-Olt: nouă victime, după ce un șofer de 19 ani a spulberat cu mașina o terasă plină de oameni
ObservatorNews.ro
Groază în Piatra-Olt: nouă victime, după ce un șofer de 19 ani a spulberat cu mașina o terasă plină de oameni
S-a aflat! Câți bani au primit Calina și Catinca pentru Asia Express. S-au plâns de condiții, dar a meritat! O aventură scurtă, dar bine plătită
Libertateapentrufemei.ro
S-a aflat! Câți bani au primit Calina și Catinca pentru Asia Express. S-au plâns de condiții, dar a meritat! O aventură scurtă, dar bine plătită
Parteneri
Mașina ce poate fi cumpărată cu bani puțini » Un expert din Spania o compară cu Dacia Sandero
GSP.ro
Mașina ce poate fi cumpărată cu bani puțini » Un expert din Spania o compară cu Dacia Sandero
Gigi Becali a anunțat revoluția după remiza de la Csikszereda » Ce pregătește pentru pauza de iarnă: „Să se învețe minte”
GSP.ro
Gigi Becali a anunțat revoluția după remiza de la Csikszereda » Ce pregătește pentru pauza de iarnă: „Să se învețe minte”
Parteneri
Procurorul general a prezentat amploarea atacurilor cibernetice asupra României: Rețea cu sute de pagini de Facebook și 22.000 de boți pe TikTok
Mediafax.ro
Procurorul general a prezentat amploarea atacurilor cibernetice asupra României: Rețea cu sute de pagini de Facebook și 22.000 de boți pe TikTok
Destin negru pentru doi tineri care se iubeau încă din copilărie. Ambii parteneri s-au sinucis, după o eroare a poliției
StirileKanalD.ro
Destin negru pentru doi tineri care se iubeau încă din copilărie. Ambii parteneri s-au sinucis, după o eroare a poliției
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Wowbiz.ro
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Promo
Etichetele de pe alimente pot exagera adevărul! Află ce mănânci
Advertorial
Etichetele de pe alimente pot exagera adevărul! Află ce mănânci
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Advertorial
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Parteneri
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
Wowbiz.ro
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
Cine l-a înjunghiat pe Auraș în timpul măcelului de la Craiova. Criminalul era deja cunoscut în lumea interlopă. De la ce a pornit totul
StirileKanalD.ro
Cine l-a înjunghiat pe Auraș în timpul măcelului de la Craiova. Criminalul era deja cunoscut în lumea interlopă. De la ce a pornit totul
Doliu în lumea sportului! A murit la doar 25 de ani, în timpul unui accident suferit la antrenament
KanalD.ro
Doliu în lumea sportului! A murit la doar 25 de ani, în timpul unui accident suferit la antrenament

Politic

Pe banii statului. Destinațiile exotice și cele mai costisitoare deplasări unde au fost parlamentarii în prima jumătate a lui 2025
Exclusiv
Politică 13:00
Pe banii statului. Destinațiile exotice și cele mai costisitoare deplasări unde au fost parlamentarii în prima jumătate a lui 2025
Ce părere au românii despre activitatea lui Nicușor Dan la capitolul politică externă, după primele luni de mandat
Politică 10:41
Ce părere au românii despre activitatea lui Nicușor Dan la capitolul politică externă, după primele luni de mandat
Parteneri
Ucraina lansează cel mai mare sistem de baterii din Europa de Est, cu ajutor american
Spotmedia.ro
Ucraina lansează cel mai mare sistem de baterii din Europa de Est, cu ajutor american
Patru zodii cărora Dumnezeu le pune mâna-n cap din 16 septembrie de la ora 16.00. Protecție divină, noroc la bani și oportunități uriașe pentru ele
Fanatik.ro
Patru zodii cărora Dumnezeu le pune mâna-n cap din 16 septembrie de la ora 16.00. Protecție divină, noroc la bani și oportunități uriașe pentru ele
Partenerii din cupluri au risc crescut să sufere de aceleași boli psihiatrice
Spotmedia.ro
Partenerii din cupluri au risc crescut să sufere de aceleași boli psihiatrice