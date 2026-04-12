„Ajunși la adresă, polițiștii au acționat rapid și coordonat: unul dintre aceștia a rămas în exterior, pregătit să intervină pentru prevenirea unei eventuale căderi, în timp ce colegul său a mers la ușa apartamentului pentru a alerta persoanele din interior. În urma intervenției prompte, situația a fost gestionată în siguranță, copilul fiind îndepărtat de la pericol”, au transmis reprezentanții IPJ Vâlcea, citați de News.ro.

Verificările autorităților au arătat că, în momentul incidentului, copilul era singur în cameră, tatăl fiind prezent în apartament, dar aflat în baie. Situația a fost semnalată de un trecător, care, observând copilul pe pervaz, a alertat de urgență autoritățile.

Intervenția promptă a polițiștilor a prevenit o posibilă tragedie, subliniind importanța unei supravegheri atente a copiilor, mai ales în zonele în care aceștia pot fi expuși unor riscuri.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE