Incidentul a provocat moartea a două persoane și rănirea altor 50, dintre care unele în stare gravă. Potrivit martorilor, tramvaiul numărul 9 „mergea ca o rachetă” înainte de a deraia și a se izbi de fereastra unui restaurant japonez dintr-o zonă animată a orașului.

Conform primelor informații oferite de autorități și citate de rai.news, una dintre victime este Ferdinando Favia, un comerciant în vârstă de 60 de ani din Vigevano, care se afla în partea din spate a tramvaiului împreună cu partenera sa. În urma impactului, bărbatul a fost aruncat din vehicul și a murit la fața locului, iar partenera sa a fost transportată în stare critică la Spitalul Fatebenefratelli.

A doua victimă, identificată drept Abdou Karim Touré, un cetățean senegalez de 57 de ani, fără adăpost, se afla, de asemenea, în tramvai. Medicii au încercat să-l resusciteze, însă fără succes.

Șoferul tramvaiului a declarat: „Mi-a fost rău și nu am schimbat trenul”. El a fost transportat de urgență la spital pentru investigații medicale și a fost testat pentru consumul de alcool și droguri, rezultatele fiind negative.

Cauza exactă a accidentului este sub investigație, iar Parchetul din Milano a însărcinat poliția locală să efectueze reconstituirea evenimentelor.

Accidentul a avut loc într-un moment de maximă activitate în zonă, la ora 16.00, într-o după-amiază obișnuită de primăvară.

Zeci de oameni aflați pe Corso Buenos Aires s-au adunat pentru a asista la intervenția autorităților, în timp ce echipele de pompieri și ambulanțe lucrau neîncetat la fața locului.

Conform anchetei preliminare, tramvaiul a deraiat din cauza vitezei excesive, însă alte detalii urmează să fie stabilite în urma investigațiilor.

Tragedia a zguduit comunitatea locală, mai ales că zona era cunoscută pentru atmosfera sa liniștită și popularitatea în rândul locuitorilor și turiștilor.

