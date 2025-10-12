Locuitorii din cartierele Floreasca, Aviației, Pipera și Băneasa încă nu pot circula cu tramvaiul care leagă nordul Bucureștiului de centru. Lucrările de reabilitare a liniei 5, care leagă Piața Sfântul Gheorghe de Aeroportul Băneasa, au început în februarie 2024, iar termenul inițial de finalizare era primăvara lui 2025.

Întrebat de ce nu s-a dat drumul la linia 5, Bujduveanu a răspuns: „Mai multe motive administrative există. Acela va fi tramvaiul corporatiştilor. Staţiile STB pentru adăposturi vor veni în luna decembrie şi în luna decembrie îl vom pune în funcţiune. Nu poţi să-l pui în funcţiune fără să ai peroane”.

În acest moment, lucrările care durează de peste un an sunt 99% finalizate. „Este pusă tensiunea, tramvaiul poate circula, dar pentru călători, pentru riscul călătorilor, aşteptăm staţiile care au fost comandate”, a mai spus primarul interimar.

Lucrările au vizat: calea de rulare, demolarea vechilor peroane și realizarea a cel puțin 15 peroane noi, echipate cu adăposturi, sisteme de siguranță și camere video, rețeaua de iluminat public refăcută cu becuri LED, mutarea semafoarelor de pe Bd. Barbu Văcărescu și str. Alexandru Șerbănescu și lucrări la rețelele edilitare.

Tramvaiul 5 a revenit în București în iunie 2022, după 5 ani de pauză. El circulă la un interval de aproape 10 minute pe următorul traseu, inclusiv retur: Piața Sfântul Gheorghe, Calea Moșilor, str. Paleologu, str. Armand Călinescu, str. Vasile Lascăr, bd. Dacia, str. Alecu Russo, str. Tunari, str. Barbu Văcărescu, str. Cpt. Aviator Alexandru Șerbănescu, bd. Aerogării, Piața Băneasa.

