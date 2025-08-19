S-au scurs aproape 12 ani, lungi cât o viață de om, de când Ecaterina Tătărușanu, din Iași, este captivă în ghearele unei cumplite maladii. Pentru fata diagnosticată cu paralizie cerebrală încă de când avea un an există un licăr de speranță că parte din chinurile îndurate până acum s-ar putea risipi dacă primește un tratament regenerativ la o clinică din Austria. Însă visul părinților de a oferi fetiței lor acest, dar este legat de costurile procedurii – transplantul cu celule stem recomandat de specialiști -, care se ridică la 13.500 de euro, bani de care Ecaterina (12 ani) are acum nevoie.

Ecaterina a fost diagnosticată la un an

Primele semne că boala a mușcat din trupul Ecaterinei s-au arătat chiar după naștere, în maternitate, când Ecaterina a făcut primele crize de respirație însoțite de episoade severe în care se învinețea. „Nu sunt probleme”, au asigurat-o medicii pe mama bebelușei născute la 39 de săptămâni după o sarcină în care fetița s-a poziționat transversal în pântecul mamei sale.

Părinții micuței au primit aceleași asigurări și de la pediatrii care au examinat-o la diverse intervale de timp. „E un copil mai leneș”, motiv pentru care bebelușul a primit doar vitamine și recomandarea să fie reexaminat la împlinirea vârstei de un an.

Ecaterina este în programul de susținere al Fundației Ringier România

Timpul a trecut, iar starea sănătății Ecaterinei – aflată acum în programul de susținere al Fundației Ringier România – s-a depreciat. Copila a început să nu-și mai poată ține capul, să nu se poată rostogoli și să nu-și poată folosi mâinile și picioarele ca bebelușii de vârsta ei. Aniversarea care a marcat împlinirea vârstei de un an a venit pentru părinții fetiței cu o veste care a căzut pe ei precum ghilotina peste gâtul unui condamnat. Ecaterina a fost diagnosticată cu paralizie cerebrală!

„Când am primit vestea că Ecaterina are paralizie cerebrală, am crezut că se prăbușește lumea peste noi!”

„Primele simptome au apărut chiar în maternitate, imediat după ce am născut-o, dar am fost asigurată că este totul în regulă, că fetița este sănătoasă. Apoi, crizele de apnee (n.r. – nici nu inspiri, nici nu expiri, se oprește respirația) s-au îndesit. Când o schimbam, când o întorceam de pe o parte pe alta se și învinețea… În plus, cu timpul nu și-a mai putut ține capul și nu a mai putut să facă mișcările pe care le face un bebeluș. Când am mers cu ea la medic la un an, pentru vaccin, așa cum ni s-a recomandat, a fost diagnosticată de neuropsihiatru. Ecaterina noastră avea paralizie cerebrală! Când am primit vestea, am crezut că se prăbușește lumea peste noi”, ne-a spus Adriana, mama Ecaterinei, care împreună cu soțul ei, Paul, mai are alți doi copii.

Ecaterina se luptă de 12 ani cu paralizia cerebrală care i-a măcinat trupul

De la un an, momentul când a fost oficial diagnosticată, Ecaterina este captivă în ghearele acestei cumplite boli care i-a furat totul. Copilăria, bucuria de a merge, de a vorbi… Sunete ascuțite al căror sens este greu de definit au înlocuit cuvintele, iar mersul este doar un vis îndepărtat. Somnul i-a fost și el răpit (n.r. – fata doarme doar vreo două ore spre dimineață).

Primii șapte ani de viață, fetița i-a petrecut doar țintuită în pat și în scaunul cu rotile. Abia după această vârstă, copila a început să se târâie pe jos într-o încercare disperată de a se deplasa cumva. Boala i-a distrus și coloana vertebrală, afectată acum de o severă scolioză toraco-lombară.

Un licăr de speranță vine din Austria, dar tratamentul regenerativ costă 13.500 de euro

Pentru a încerca să mai recupereze ceva din musculatura distrusă de boală, părinții Ecaterinei își duc fetița la kineto. E singurul tratament pe care și-l permit… Cum în România specialiștii în domeniu au ridicat din umeri în fața atacurilor acestei boli, părinții Ecaterinei au căutat cu disperare ajutor în străinătate. După un eșec la o clinică din Turcia, un licăr de speranță vine din Austria, de la Clinica „Kobinia Med”, din Viena.

Medicii de aici au recomandat, după studiul dosarului medical al fetiței, o procedură regenerativă: transplantul cu celule stem recoltate de la bebeluși din SUA. Un tratament care costă 13.500 de euro, o sumă mult prea mare pentru părinții Ecaterinei care mai au încă doi copii. O familie lovită crunt de destin, formată din cinci persoane, care trăiește din aproximativ 4.000 de lei pe lună.

„Oameni cu inimă mare, vă implor să o ajutați pe Ecaterina!”

„În România, medicii ne-au spus că nu se poate face nimic pentru Ecaterina. De aceea, am bătut la mai multe uși din străinătate, unde am fost îndrumați de alți părinți. Așa, am ajuns în Austria, la Clinica Kobinia Med, din Viena. De acolo vine ultima noastră speranță, transplantul cu celule stem recoltate de la bebeluși din SUA. Procedura este foarte scumpă pentru noi, care trăim destul de greu… Este vorba de 13.500 de euro, din care 3.000 de euro trebuie dați ca avans pentru programare. Vă rog din inimă să ne fiți alături, să reușim să strângem acești bani de care depinde cum va trăi fetița noastră de acum înainte.

Chiar dacă visăm și la minuni, adică la vindecare, ne mulțumim ca măcar o parte din chinurile pe care le îndură fetița noastră să se risipească cu acest tratament regenerativ. Oameni cu inimă mare, vă implor să o ajutați pe Ecaterina!”, este apelul disperat pe care Adriana, mama Ecaterinei, îl face prin intermediul Fundației Ringier România.

Procedura de injectare a celulelor stem este unică

Medicina regenerativă este domeniul medicinei care se ocupă cu regenerarea, repararea sau înlocuirea celulelor, organelor sau țesuturilor bolnave sau deteriorate. Acest tip de medicină include generarea și utilizarea celulelor stem terapeutice, ingineria țesuturilor sau producerea de organe artificiale. Este vorba de o singură procedură de extracție a celulelor stem, de exemplu din măduva osoasă, și aplicarea lor prin puncție lombară (n.r. – informații obținute de pe site-ul clinicii „Kobinia Med”, din Viena).

Cei care doresc să o ajute pe Ecaterina o pot face donând 2 euro prin SMS la numărul 8828 cu textul «ECATERINA» sau folosind următorul cont al Fundației Ringier:

RO98 BACX 0000 0012 7457 7001 – RON

Donează prin sms, online, prin PayPal sau transfer sau redirecționează 3,5% din impozitul pe venit către Fundația Ringier. Detalii pe www.ajutacopiii.ro

* Suma alocată cauzei este de 2 euro și banii se rețin o singură dată. Nu se percepe TVA pentru donațiile de pe abonament. În rețelele Digi Mobil, Orange și Telekom, pentru cartelele preplătite, TVA a fost reținută la achiziționarea creditului. Pentru donațiile de pe cartele preplătite în rețeaua Vodafone, utilizatorii nu plătesc TVA.

