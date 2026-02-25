Primăria a refuzat prelungirea contractelor de asociere

După un sfert de secol de activitate, benzinăriile riscă să fie închise deoarece Primăria a refuzat prelungirea contractelor de asociere. Deși compania susține că a înaintat mai multe propuneri legale pentru a menține stațiile deschise, refuzul municipalității pune în pericol locurile de muncă a 80 de oameni.

Grupul KMG International, administratorul rețelei Rompetrol, confirmă blocajul administrativ din Constanța: primăria a decis să nu mai prelungească parteneriatele pentru trei benzinării din municipiu. Situația este și mai tensionată în cazul unei a patra locații, stația Rompetrol Soveja, al cărei viitor se tranșează în prezent în instanță.

Este vorba despre benzinării situate în zonele Far, Dobrogea, bulevardul Tomis și strada Primăverii. Compania susține că acestea au devenit, în timp, puncte de reper urban și au funcționat fără probleme de mediu sau de siguranță.

Rompetrol a solicitat Primăriei Constanța o reevaluare juridică și comercială a situației, înaintând mai multe propuneri pentru a evita închiderea unităților. Cu toate acestea, compania precizează că autoritățile locale au respins, până în acest moment, toate soluțiile avansate pentru menținerea stațiilor în funcțiune.

80 de angajați rămân pe drumuri

Închiderea celor patru unități ar putea lăsa pe drumuri 80 de oameni și ar crea un vid de servicii în zonele vizate din Constanța. Rompetrol avertizează că efectele se vor resimți și la nivelul clienților, deoarece dispariția acestor puncte de distribuție va limita accesul la carburanți în anumite cartiere și va distorsiona concurența pe piața locală.

Totodată, stațiile în cauză oferă servicii extinse – alimentare cu carburanți standard și premium, pompe de AdBlue, facilități de plată rapidă a facturilor, taxelor și impozitelor (terminale SelfPay), parcări, zone dedicate de alimentație publică, comercializare de alimente și produse de necesitate și spălătorii auto.

Mai mult, dincolo de funcția lor comercială, două dintre aceste benzinării reprezintă puncte vitale de prim ajutor, fiind dotate cu defibrilatoare în cadrul unui parteneriat cu Fundația pentru SMURD. Rompetrol subliniază că angajații sunt deja instruiți să intervină în caz de urgență, oferind un serviciu public esențial în zonele cu trafic intens ale orașului.

Închiderea benzinăriilor ar bloca CT Bus

Închiderea stațiilor ar putea perturba direct activitatea serviciilor publice din Constanța. Printre instituțiile care depind de carburantul furnizat de Rompetrol se numără și CT Bus, compania de transport public a municipiului, a cărei flotă alimentează regulat în aceste puncte de distribuție.

Deși prezența mărcii în oraș ar putea fi diminuată prin închiderea celor patru puncte, Rompetrol continuă să opereze stațiile CET și Brătianu. Grupul subliniază că impactul său depășește sfera comercială locală, având în vedere că administrează gigantul industrial Petromidia Năvodari, o unitate strategică pentru economia Dobrogei și pentru încasările statului român.

Grupul își susține poziția invocând istoricul de bun platnic: o contribuție totală de 27 de miliarde de dolari la bugetul național în ultimele aproape două decenii. La nivel județean, datele companiei arată că, în perioada 2007-2025, bugetul local al Constanței a beneficiat de peste 6,7 milioane de dolari provenind din taxele și impozitele aferente activității Rompetrol.

