Dispozitivele au fost amplasate în zone cu trafic intens — stații aflate pe drumuri naționale, rute foarte circulate, autostrăzi și locuri publice frecventate — pentru a crește semnificativ șansele de supraviețuire în primele minute critice, până la intervenția echipajelor medicale.

Angajații Rompetrol din rețeaua de stații au urmat cursuri de instruire specializată pentru utilizarea defibrilatoarelor și acordarea primului ajutor.

Potrivit companiei, proiectul este una dintre cele mai extinse inițiative naționale dedicate creșterii capacității de intervenție rapidă în cazurile de stop cardiorespirator, investiția totală depășind un milion de lei.

„Implicarea Rompetrol în acest proiect consolidează rețeaua de intervenție din primele minute decisive și demonstrează că sectorul privat poate genera beneficii cu impact direct și imediat. Fiecare minut câștigat înainte de sosirea echipajelor medicale este crucial și influențează direct șansele de supraviețuire ale victimei”, a declarat Raed Arafat, şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă și, totodată, reprezentant al Fundației pentru SMURD.

În județul Prahova, proiectul a fost realizat în colaborare cu Primăria Ploiești, fiind instalate defibrilatoare semiautomate în șase spații publice intens frecventate, precum instituții publice, piețe și zone de recreere.

De asemenea, echipamente similare au fost montate în cinci locații din județul Constanța, contribuind la extinderea rețelei regionale de intervenție rapidă.

Locațiile defibrilatoarelor pot fi consultate pe harta dedicată din aplicația Departamentului pentru Situații de Urgență, precum și pe platforma FiiPregatit.ro.

Parteneriatul dintre Rompetrol și Fundația pentru SMURD este unul dintre cele mai durabile și consistente exemple de colaborare public–privată din România în domeniul sănătății și siguranței.

Lansat în 2009, acest parteneriat strategic are ca obiectiv comun întărirea capacității de răspuns în situații de urgență și sprijinirea comunităților din întreaga țară.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE