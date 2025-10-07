Incendie en cours rue de Varenne à Paris, une camionnette prend feu à quelques dizaines de mètres de Matignon où sont réunis Sébastien Lecornu, Gabriel Attal et Edouard Philippe notamment @franceinfo pic.twitter.com/aN9dOOlL3F — AudreyTison (@AudreyTison) October 7, 2025

Incidentul s-a petrecut în arondismentul 7 din Paris, potrivit Le Parisien. „Potrivit unor martori aflați la fața locului, au existat trei explozii și o dubă ardea în flăcări”, a relatat ziarul L’Humanite.

A fost stabilit un perimetru de securitate. Potrivit unei surse polițienești citate de Le Parisien, în interiorul vehiculului se aflau canistre de gaz, ceea ce ridica îngrijorări cu privire la riscul unei explozii și mai puternice, care în cele din urmă nu s-a materializat.

Pompierii din Paris au raportat că flăcările nu s-au răspândit la clădirile învecinate și că incendiul a fost rapid ținut sub control. Acest incendiu survine a doua zi după demisia lui Sébastien Lecornu.

Un videoclip postat pe rețelele de socializare de Audrey Tison, jurnalistă la serviciul politic al Franceinfo, a arătat nori denși de fum, precizând că duba în flăcări se afla „la câteva zeci de metri de Matignon, unde se întâlneau Sébastien Lecornu, Gabriel Attal și Edouard Philippe”. Acest incendiu are loc la o zi după demisia prim-ministrului demisionar Sébastien Lecornu.

La întâlnirea cu Lecornu au mai fost prezenți președinta Adunării Naționale, Yaël Braun-Pivet și președintele Senatului, Gérard Larcher.

