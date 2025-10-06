Al treilea premier demisionar într-un singur an

Macron i-a acordat lui Sébastien Lecornu – devenit al treilea prim-ministru francez demisionar într-un singur an – două zile pentru „a purta negocieri finale, în vederea definirii unei platforme de acțiune și stabilitate”.

Lecornu a anunțat că îl va informa pe Macron până miercuri seară dacă există o cale de compromis. Potrivit unor surse guvernamentale, în cazul în care acest demers eșuează, Macron „își va asuma responsabilitățile”, fără a fi precizat ce măsuri are în vedere.

Luni dimineață, Lecornu a susținut un discurs „spontan” pe treptele reședinței Matignon, acuzând partidele de opoziție că refuză orice compromis.

Premierul cu cel mai scurt mandat din istoria Franței

„Fiecare formațiune a dorit ca cealaltă să-i adopte integral programul”, a spus el, denunțând „egourile” politice și lipsa de spirit de cooperare.

Lecornu, în vârstă de 39 de ani, fost ministru al apărării și premierul cu cel mai scurt mandat din istoria modernă a Franței, a afirmat că „nu ar fi nevoie de mult pentru ca lucrurile să funcționeze”, dacă ar exista mai mult altruism și modestie.

Demisia sa l-a pus pe Macron în fața unei decizii dificile: să numească un nou premier capabil să gestioneze bugetul pentru anul în curs sau să dizolve Adunarea Națională și să convoace alegeri legislative anticipate – o opțiune pe care ar putea-o folosi și ulterior, după miercuri.

Irina Nastasă-Matei, politolog: „Drumul european al Republicii Moldova ține de aderarea sa la Uniunea Europeană, fără a fi necesară o unificare cu România"
Recomandări
Irina Nastasă-Matei, politolog: „Drumul european al Republicii Moldova ține de aderarea sa la Uniunea Europeană, fără a fi necesară o unificare cu România”

Președintele a declarat însă în repetate rânduri că nu dorește o nouă rundă de alegeri, temându-se că aceasta ar duce fie la un parlament la fel de fragmentat, fie la o guvernare de extremă dreapta. Macron a reafirmat că nu va demisiona înainte de finalul mandatului său, în 2027.

Criticat pentru alegerea echipei guvernamentale

Lecornu a fost puternic criticat după ce și-a prezentat guvernul, duminică seara, o echipă aproape identică cu cea a predecesorului său, François Bayrou, forțat să demisioneze luna trecută din cauza disputelor privind reducerile bugetare. Cabinetul, dominat de apropiați ai lui Macron, a fost acuzat că renunță la promisiunea unei „rupturi profunde” cu politica trecutului.

Anunțul a provocat turbulențe economice: indicele CAC 40 a scăzut cu 2%, iar euro a pierdut 0,7%. Franța se confruntă cu un deficit bugetar de aproape 6% și un raport datorie-PIB printre cele mai ridicate din Uniunea Europeană.

Criza actuală amplifică instabilitatea politică începută vara trecută, după ce Macron a dizolvat parlamentul, generând un legislativ blocat între trei blocuri majore: stânga, extrema dreaptă și alianța prezidențială de centru-dreapta, niciuna fără majoritate.

Opoziția solicită alegeri anticipate

Liderii opoziției au cerut din nou alegeri anticipate sau chiar demisia președintelui. Marine Le Pen și Jordan Bardella (Adunarea Națională – RN) au declarat că „revenirea la stabilitate este imposibilă fără revenirea la urne”.

Mathilde Panot (Franța Neînduplecată – LFI) a afirmat că „numărătoarea inversă pentru Macron a început”.

În tabăra conservatoare, David Lisnard și François-Xavier Bellamy (Les Républicains) au anunțat că partidul lor nu va mai sprijini actuala coaliție, în timp ce liderul demisionar Bruno Retailleau a subliniat că „mingea este acum în terenul președintelui”.

Partidul Socialist, prin vocea secretarului general Pierre Jouvet, a declarat că nu cere plecarea șefului statului, ci „o soluție”, propunând numirea unui premier de stânga deschis la compromisuri.

Tensiunile au crescut și mai mult luni seară, după ce Bruno Le Maire, fost ministru al economiei și proaspăt numit ministru al apărării, și-a anunțat demisia, spunând că vrea să contribuie la „restabilirea stabilității politice”.

Cei doi predecesori ai lui Lecornu, Bayrou și Michel Barnier, au fost și ei înlăturați pe fondul disputelor privind austeritatea. Presiunea asupra lui Macron crește rapid, în condițiile în care Franța trebuie să adopte bugetul pentru anul viitor în doar câteva săptămâni.

Zăpadă de 41 de centimetri la Vârful Omu, de 23 de centimetri la Vârful Țarcu și 15 centimetri la Bâlea-Lac. Există risc de avalanșe
Știri România 23:29
Zăpadă de 41 de centimetri la Vârful Omu, de 23 de centimetri la Vârful Țarcu și 15 centimetri la Bâlea-Lac. Există risc de avalanșe
Președintele ANRE: „Nu știu cine vor fi primii, extratereștrii sau blackouturile!"
Știri România 23:21
Președintele ANRE: „Nu știu cine vor fi primii, extratereștrii sau blackouturile!”
Porumboiu susține că Plahotniuc a fost general SIE și a beneficiat de sprijin politic din România
Adevarul.ro
Porumboiu susține că Plahotniuc a fost general SIE și a beneficiat de sprijin politic din România
Shein și Temu pregătesc bomba pe piața românească! Livrările pot exploda peste noapte
Financiarul.ro
Shein și Temu pregătesc bomba pe piața românească! Livrările pot exploda peste noapte
Superliga.ro (P)
Al Hamlawi cucerește Craiova: "Am stat în scaun cu rotile un an!"
Al Hamlawi cucerește Craiova: “Am stat în scaun cu rotile un an!”
Yanis Pîrvu: „Sper să ajung să mă clasez în top 20 la Balonul de Aur"
Yanis Pîrvu: „Sper să ajung să mă clasez în top 20 la Balonul de Aur”
De ce Raluca Bădulescu a mers la Asia Express cu fostul ei soț, Florin Stamin, și nu cu fiul ei, Alex: „Mie mi-ar fi plăcut, dar ştiu că…"
Elle.ro
De ce Raluca Bădulescu a mers la Asia Express cu fostul ei soț, Florin Stamin, și nu cu fiul ei, Alex: „Mie mi-ar fi plăcut, dar ştiu că…”
Wow, ce repede trec anii! Fiul cel mare al Nicoletei Luciu, Zsolt jr., a depășit-o în înălțime pe mama lui! Imagini recente cu copiii vedetei / Foto
Unica.ro
Wow, ce repede trec anii! Fiul cel mare al Nicoletei Luciu, Zsolt jr., a depășit-o în înălțime pe mama lui! Imagini recente cu copiii vedetei / Foto
Uluitor! Magda Catone dezvăluie de ce a divorțat de regretatul Șerban Ionescu, după o căsnicie de 30 de ani: "Am vrut să îi pun oglinda în față și..."
Viva.ro
Uluitor! Magda Catone dezvăluie de ce a divorțat de regretatul Șerban Ionescu, după o căsnicie de 30 de ani: ”Am vrut să îi pun oglinda în față și...”

Monden

Anunțul făcut de Simona Gherghe despre reality show-ul „Mireasa". „Vă rog să fiți foarte atenți. Este ceva ce nu s-a mai întâmplat"
Stiri Mondene 17:43
Anunțul făcut de Simona Gherghe despre reality show-ul „Mireasa”. „Vă rog să fiți foarte atenți. Este ceva ce nu s-a mai întâmplat”
Asia Express, 6 octombrie 2025. Noile echipe vor fi puse la încercare încă din primele minute ale cursei
Stiri Mondene 17:10
Asia Express, 6 octombrie 2025. Noile echipe vor fi puse la încercare încă din primele minute ale cursei
Ada Dumitru s-a logodit Tanzania: „Cea mai tare cerere în căsătorie!". Cum arată inelul primit de la Marco Marques
TVMania.ro
Ada Dumitru s-a logodit Tanzania: „Cea mai tare cerere în căsătorie!”. Cum arată inelul primit de la Marco Marques
Vieţile infractorilor români în Marea Britanie. Fură, nu fac închisoare şi primesc bani ca să plece
ObservatorNews.ro
Vieţile infractorilor români în Marea Britanie. Fură, nu fac închisoare şi primesc bani ca să plece
Viața secretă a lui Ștefan Hrușcă, în Canada! Îl cheamă STEVEN, are două case superbe, o soție topmodel și doi copii adulți în toată firea. Cum arată doamna Hrușcă
Libertateapentrufemei.ro
Viața secretă a lui Ștefan Hrușcă, în Canada! Îl cheamă STEVEN, are două case superbe, o soție topmodel și doi copii adulți în toată firea. Cum arată doamna Hrușcă
Premieră la Dacia: lansează un model electric inovator » Va fi mai mic și mai ieftin decât Dacia Spring! Primele imagini
GSP.ro
Premieră la Dacia: lansează un model electric inovator » Va fi mai mic și mai ieftin decât Dacia Spring! Primele imagini
Atleta medaliată la Jocurile Olimpice și vedetă pe o platformă pentru adulți a vorbit deschis despre decizia ei: „Nu se oprea niciodată"
GSP.ro
Atleta medaliată la Jocurile Olimpice și vedetă pe o platformă pentru adulți a vorbit deschis despre decizia ei: „Nu se oprea niciodată”
Europa, pe primul loc în clasamentul mondial al fumatului. Cât de des consumă europenii tutun
Mediafax.ro
Europa, pe primul loc în clasamentul mondial al fumatului. Cât de des consumă europenii tutun
„Un gest criminal!" Mama Andreei Cuciuc face acuzații grave. E convinsă că moartea fetei nu a fost întâmplătoare: „O clipă de neatenție și viața ei s-a sfârșit"
StirileKanalD.ro
„Un gest criminal!” Mama Andreei Cuciuc face acuzații grave. E convinsă că moartea fetei nu a fost întâmplătoare: „O clipă de neatenție și viața ei s-a sfârșit”
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Wowbiz.ro
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Wowbiz.ro
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Alertă în Europa! Polonia ridică avioane de luptă! Aeroportul din Vilnius s-a închis
Redactia.ro
Alertă în Europa! Polonia ridică avioane de luptă! Aeroportul din Vilnius s-a închis
Patronul unui cunoscut restaurant a murit într-un cumplit accident, în Vâlcea! Cum s-a produs tragedia
KanalD.ro
Patronul unui cunoscut restaurant a murit într-un cumplit accident, în Vâlcea! Cum s-a produs tragedia

Lia Olguţa Vasilescu spune că OUG 52/2025 interzice inclusiv deszăpezirea
Politică 21:49
Lia Olguţa Vasilescu spune că OUG 52/2025 interzice inclusiv deszăpezirea
Senatul adoptă Legea Majoratului Digital: ce nu vor mai putea face copiii sub 16 ani, fără acordul părinților
Politică 21:34
Senatul adoptă Legea Majoratului Digital: ce nu vor mai putea face copiii sub 16 ani, fără acordul părinților
Un englez care iubește România i-a descoperit și partea întunecată
Spotmedia.ro
Un englez care iubește România i-a descoperit și partea întunecată
Robotul-păianjen care poate construi o casă pe zi. "Va lucra cu viteza a peste 100 de zidari"
Spotmedia.ro
Robotul-păianjen care poate construi o casă pe zi. ”Va lucra cu viteza a peste 100 de zidari”