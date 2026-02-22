Ingineri de top, direct în boxa acuzaților

Procurorii americani i-au identificat pe cei trei, care au fost inculpați de un juriu federal din California și au apărut deja în fața unui tribunal din San Jose.

Toți locuiau în San Jose. Potrivit autorităților, sunt cetățeni iranieni. Una dintre surori obținuse cetățenia americană, cealaltă era în SUA cu viză de student, iar bărbatul, soțul Samaneh, era rezident permanent legal și lucrase anterior în armata iraniană.

Cei trei sunt acuzați de conspirație pentru furt de secrete comerciale, furt efectiv de informații, tentativă de furt și obstrucționarea justiției. Dacă vor fi condamnați, riscă până la 10 ani de închisoare pentru fiecare cap de acuzare și până la 20 de ani pentru obstrucționarea anchetei.

Ce au furat de fapt: „creierul” smartphone-urilor

Anchetatorii spun că inginerii lucrau în companii de top care dezvoltă procesoare pentru telefoane mobile. De acolo ar fi descărcat sute de fișiere confidențiale. Nu este vorba despre aplicații sau parole, ci despre tehnologia de bază a telefonului.

Mai exact, despre așa-numitele SoC (system-on-chip) — cipul central care controlează tot: procesare, grafică, memorie, conexiuni și chiar securitatea datelor. Același tip de cip se găsește în majoritatea smartphone-urilor moderne. Exemplele menționate de procurori includ platforma Snapdragon, folosită pe scară largă în telefoane Android.

Importanța acestor informații este uriașă. Cine cunoaște arhitectura internă a cipului poate:

sparge sisteme de securitate

intercepta comunicații

copia tehnologia

dezvolta produse concurente

Procurorii spun că tocmai de aceea aceste documente au „valoare economică independentă” și sunt printre cele mai bine păzite secrete din industria tech.

Făceau fotografii ecranului, nu se expuneau prin download

Compania a descoperit activitatea suspectă prin monitorizare internă de rutină și a alertat autoritățile. Inginerii ar fi transferat datele printr-o platformă de comunicare către canale create chiar pe numele lor, apoi le-au copiat pe dispozitive personale și pe alte calculatoare.

FBI susține că au încercat să evite detectarea și au fotografiat sute de ecrane ale calculatoarelor de serviciu pentru a ocoli sistemele de securitate digitală și ar fi căutat pe internet metode de ștergere a mesajelor și perioadele în care platformele păstrează istoricul conversațiilor.

Înainte de o călătorie în Iran, una dintre suspecte ar fi fotografiat în aceeași noapte aproximativ 24 de ecrane cu informații confidențiale. După ce accesul ei la sistemele companiei a fost revocat în 2023, femeia ar fi semnat o declarație pe proprie răspundere că nu a distribuit date în afara companiei, lucru pe care procurorii îl consideră fals.

La ce pot fi folosite aceste informații

Ancheta nu vizează doar un furt economic. Miza este securitatea tehnologică. Procesoarele moderne nu controlează doar telefoanele, ci și rețele de comunicații, dispozitive inteligente din locuințe, mașini conectate, infrastructură digitală.

Dacă un stat sau o organizație obține detalii tehnice interne, poate reproduce tehnologia sau găsi vulnerabilități. Autoritățile americane spun că datele au fost accesate ulterior din Iran, ceea ce a ridicat suspiciunea că informațiile ar fi putut ajunge la instituții sau entități de acolo.

Cei trei rămân sub acuzații federale și urmează procesul. Fiecare infracțiune de furt de secrete comerciale poate aduce până la 10 ani de închisoare și amenzi de 250.000 de dolari.

