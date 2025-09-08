Anunțul făcut de ARF despre ramele electrice interregionale construite în Polonia

Proiectul, în valoare totală de 919.003.274,03 lei, face parte din contractul de furnizare RUIC nr. 51/19.12.2023 încheiat între ARF și PESA pentru achiziția a 20 de rame electrice interregionale de lung parcurs.

Reprezentanții ARF au efectuat o inspecție vizuală a procesului de producție, urmată de recepția caroseriei vehiculului și a ramei boghiurilor. S-a validat și amplasarea scaunelor pentru pasageri, constatându-se că toate echipamentele necesare sunt asigurate.

Când va ajunge noua ramă în România

Prima ramă electrică va fi transportată în România la sfârșitul lunii septembrie 2025. Vor urma teste și probe pentru certificarea NoBo, DeBo, autorizarea de tip și introducerea pe piață, conform legislației europene și naționale.

Din valoarea totală a proiectului, 558.724.754,33 de lei provin din fonduri europene PNRR, 213.546.904,5 lei reprezintă cofinanțare națională, iar 146.731.615,20 lei sunt TVA.

Recomandări Liderii din teritoriu care ar trebui să dea afară cei mai mulți bugetari. Hibele „reformei” din perspectiva a trei șefi de CJ

Rutele pe care vor fi folosite noile rame

„Ramele electrice RE-IR2 vor fi utilizate, în cadrul contractelor de servicii publice atribuite în baza HG 1453/2022, pe următoarele rute: Cluj Napoca – Sighișoara – Brașov; Cluj Napoca – Alba lulia – Simeria – Târgu Jiu – Craiova; Brașov – Ploiești – Buzău – Focșani – Bacău- Pașcani-Iași/Suceava; Galați – Mărășești – Bacău – Pașcani – lași/Suceava; Galați-Brăila – Făurei – Fetești – Constanța (Mangalia); (Mangalia) – Constanța – Fetești – Brăila – Mărășești – Bacău -Pașcani – Iași/Suceava; (Giurgiu) București – Ciulnița – Călărași”, a precizat ARF în cadrul postării sale.

După finalizarea electrificării liniilor Cluj-Napoca – Oradea și Craiova – Calafat, ARF a menționat că „trenurile vor fi operate și pe următoarele rute de circulație: Oradea – Cluj-Napoca – Sighișoara – Brașov; Cluj-Napoca – Alba lulia – Simeria – Târgu Jiu – Craiova – Calafat”.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE