Componenta de împrumut a fost redusă

Aprobarea listei finale de investiții prin PNRR, în contextul reducerii fondurilor, reprezintă o etapă crucială pentru România. Guvernul trebuie să acționeze strategic și transparent pentru a maximiza impactul investițiilor și a contribui la dezvoltarea economică a țării. Monitorizarea atentă a implementării proiectelor și evaluarea rezultatelor sunt esențiale pentru a asigura succesul PNRR.

Alocarea PNRR modificat este de 28,5 miliarde euro (14,9 miliarde euro sub formă de împrumuturi, 13,6 miliarde euro sub formă de granturi). În urma renegocierii de anul acesta, componenta de grant în valoare de 13,56 mld. euro a fost asigurată integral, dar a foist redusă componenta de împrumut cu aproximativ 6,88 mld. euro.

Iată câteva dintre proiectele finanțate de la care se taie fonduri:

Construcția de locuințe pentru tineri / locuințe pentru specialiști în sănătate și educație, de unde se taie aproape 140 milioane euro.

Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice – tăiate 300 milioane euro – program eliminat complet.

Dezvoltarea a 10 consorții regionale și dezvoltarea și dotarea a 10 campusuri profesionale – tăiere de 169 milioane euro din bugetul inițial de 338 milioane euro.

Extinderea sistemelor de apă și canalizare în aglomerări mai mari de 2000 de locuitori echivalenți – sunt tăiate 355 milioane euro din bugetul inițial de 600 milioane euro.

Colectarea apelor uzate în aglomerări mai mici de 2.000 de locuitori echivalenți, care împiedică atingerea unei stări bune a corpurilor de apă și/sau afectează arii naturale protejate – sunt tăiate 105 milioane euro din bugetul de 200 milioane euro.

Sprijinirea conectării populației cu venituri mici la rețelele de alimentare cu apă și canalizare existente – tăiat tot bugetul de 168 milioane euro.

Modernizarea și reînnoirea infrastructurii feroviare – tăiere de 1,36 miliarde euro din bugetul inițial de 3,2 miliarde euro.

Dezvoltarea rețelei de transport cu metroul în Municipiile București și Cluj-Napoca – tăierea întregului împrumut de 600 milioane euro.

Lotul UMB de pe A3, întreaga Autostradă A7 Ploiești-Focșani și capetele A8 Târgu Mureș-Târgu Neamț au pierdut finanțarea prin PNRR, potrivit Economedia. Motivele sunt problemele la achiziții publice, așa cum a anunțat ministrul Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru. Potrivit informațiilor Libertatea, ce s-a scos din PNRR continuă cu finanțare din Programul Transporturi.



