Scrisoarea ar conține un desen cu o femeie goală și urări „obscure”

„Pe baza cantității ridicole de publicitate oferită lui Jeffrey Epstein, i-am cerut procurorului general Pam Bondi să producă toate mărturiile relevante ale marelui juriu, cu aprobarea instanței”, a scris Trump pe rețeaua sa, Truth Social.

Ziarul Wall Street Journal, deținut de News Corp, trustul lui Rupert Murdoch, a scris că Jeffrey Epstein ar fi primit în 2003, la aniversarea de 50 de ani, un album cu scrisori „obscene” de la apropiați. Una dintre ele ar fi semnată de Donald Trump și ar conține un desen cu o femeie dezbrăcată și mesajul: „La mulți ani – și fie ca fiecare zi să fie un nou secret minunat.”

Trump neagă tot. „Acestea nu sunt cuvintele mele, nu așa vorbesc eu. Și nici nu desenez imagini. Le-am spus că e o minciună, dar tot au publicat. Acum o să-i dau în judecată pe toți. Pe Murdoch și pe ziarul lui de mâna a treia”, a spus liderul de la Casa Albă.

Procurorul vrea să ceară desecretizarea vineri

La scurt timp după postarea lui Trump, procurorul general Pam Bondi a confirmat că Departamentul Justiției este pregătit să ceară desecretizarea documentelor din dosarul Epstein.

„Președinte Trump, suntem gata să cerem instanței mâine să desecretizeze mărturiile marelui juriu”, a scris ea pe platforma X (fosta Twitter).

Mai mult, Donald Trump l-a demis în urmă cu puțin timp pe procurorul federal care i-a urmărit penal pe Jeffrey Epstein și Ghislaine Maxwell pentru trafic sexual.



Cine a fost Jeffrey Epstein și de ce e cazul atât de mediatizat

Potrivit The New York Times, Jeffrey Epstein a fost un miliardar american, cunoscut pentru relațiile sale cu elita financiară și politică a lumii. În 2008, a fost condamnat pentru abuz sexual asupra unei minore, dar a primit o sentință extrem de blândă, doar 13 luni, într-un caz considerat de mulți ca fiind mușamalizat. În 2019, a fost arestat din nou, de această dată pentru acuzații grave de trafic de minore în rețea. La scurt timp după arestare, a fost găsit mort în celula sa din New York.

Oficial, s-a spus că s-a sinucis, dar numeroase voci, inclusiv din Congresul SUA, au cerut o investigație mai amplă, suspectând o mușamalizare.

Donald Trump și Jeffrey Epstein, o relație cu suișuri și coborâșuri

Donald Trump și Jeffrey Epstein s-au cunoscut în anii ’90 și au apărut împreună în mai multe evenimente mondene din Palm Beach și New York. Într-un interviu din 2002, Trump declara despre Epstein: „Îi plac femeile la fel de mult ca mie, și multe dintre ele sunt foarte tinere.”

După ce Epstein a fost acuzat în 2006, relația dintre cei doi s-ar fi răcit. În timpul campaniilor prezidențiale, Trump a declarat că nu mai are legături cu Epstein de „peste 15 ani” și că l-a interzis din clubul său Mar-a-Lago, scrie The New York Magazine.

În timpul procesului Ghislainei Maxwell, pilotul personal al miliardarului, Lawrence Visoski, a mărturisit că Donald Trump a zburat cu avionul privat al lui Epstein de mai multe ori. Trump a negat categoric aceste lucruri și nu a fost niciodată acuzat oficial de vreo infracțiune.

Ghislaine Maxwell, lista clienților și zvonurile care nu se sting

Ghislaine Maxwell, partenera și complicea lui Epstein, a fost condamnată în 2022 pentru că a recrutat și manipulat minore pentru abuzuri sexuale. Potrivit Biroului Procurorului Statelor Unite pentru Districtul de Sud al New Yorkului, în timpul procesului, opinia publică a cerut cu insistență desecretizarea unei presupuse „liste de clienți”, persoane influente care ar fi fost implicate în rețeaua lui Epstein.

FBI a declarat însă că o astfel de listă „nu există în formă oficială” și că multe informații din dosar rămân clasificate. Acest mister alimentează teoriile conspirației și tensiunile din rândul alegătorilor, inclusiv în tabăra republicană.

Ruptură în tabăra Trump: „Unii dintre susținătorii mei sunt slabi și proști”

Subiectul Epstein creează tensiuni în rândul republicanilor din tabăra lui Trump. Mulți susținători MAGA au cerut desecretizarea așa-numitei „liste a clienților” lui Epstein, o listă despre care FBI a spus că nu există.

Donald Trump a reacționat dur și i-a numit pe unii dintre susținătorii săi „slabi” și „proști” pentru că, spune el, cad în plasa „scam-ului Epstein”.

„Democrații radicali iar au dat lovitura! Această escrocherie ar trebui să se oprească ACUM!”, a mai scris Trump.

Scrisoarea care a declanșat scandalul

Scrisoarea publicată de Wall Street Journal ar fi fost colectată de Ghislaine Maxwell în 2003, când i-ar fi făcut un album de ziua lui Epstein. Nu există imagini publicate integral cu scrisoarea, ci doar descrieri în articolul original.

Casa Albă a negat autenticitatea documentului. Trump a declarat că redactorul-șef al WSJ, Emma Tucker, a fost informată direct că scrisoarea este falsă, dar a ales să publice în continuare: „Au mers înainte cu o poveste falsă, malițioasă și defăimătoare.”

Procurorul general Pam Bondi a anunțat că vineri, 18 iulie, va cere instanței americane să desecretizeze mărturiile marelui juriu din dosarul Epstein. Dacă judecătorii acceptă, documentele ar putea deveni publice în scurt timp. În același timp, procesul intentat de Donald Trump împotriva lui Rupert Murdoch și Wall Street Journal ar putea duce la un nou val de dezvăluiri.