Tudor Chirilă, despre mesajul scris la confirmarea în funcție a lui Nicușor Dan

Tudor Chirilă a început textul cu un mesaj pe care spune că l-a scris atunci când Nicușor Dan a fost confirmat în funcție, cu voturile a șase milioane de români.

„Domnule președinte, când ați fost confirmat în funcție cu voturile a șase milioane de români în urma unei campanii care s-a numit România onestă am scris asta:

«Nicușor Dan este noul președinte al României. În primul rând e bine pentru părinți și copii, uite, mama, unde poți să ajungi dacă înveți la mate, în al doilea rând este și victoria tuturor celor care au ieșit pentru Roșia Montana, pentru Colectiv, pentru ordonanța 13, pentru legile justiției măcelărite în parlament în 2017-2018. Acea societate civilă dispărută de ceva vreme din Piața Victoriei s-a întors la vot împreună cu toți oamenii care prețuiesc decența. În țară și în diaspora. Mai mult decât un om, oamenii au votat o idee, un drum cu un singur sens.

Responsabilitatea acestui om e uriașă. O știe și el. Am vrea ca peste cinci ani să nu ne spună ca Emil Constantinescu, m-a înfrânt sistemul, ne e frică să nu mai avem de-a face cu un Iohannis, dar mereu mă gândesc că asta ar trebui să depindă și de noi, că votul ăsta trebuie vegheat, iar președintele trebuie privit cu un ochi critic, că suntem votanți, nu adepți. Și să nu uităm, felul în care performează un președinte nu e responsabilitatea celui care l-au votat. I-am vrea în afara lumii politice pe ciolacii, ciucii, rareșii, ponții, nordișii și toți cei care ne-au adus pe buza prăpăstiei»”, a scris Tudor Chirilă.

Chirilă vorbește despre „responsabilitatea uriașă” pe care șeful statului o are față de români.

„Deci să reținem din ce scriam atunci că aveți o responsabilitate uriașă față de România ONESTĂ. România onestă e aia care nu fură, muncește și plătește taxe, respectă legi. În același timp, să fii președintele României în perioada asta (și nu numai) înseamnă să operezi cu compromisul. Înțeleg asta. Problema este până unde este eficient să faci compromisuri și la ce scară, și ce înseamnă să te ascunzi în spatele compromisului ca să justifici decizii, mișcări, numiri sau «strategii» discutabile”, a scris acesta.

Tudor Chirilă, despre cazul jurnalistei Emilia Șercan

Tudor Chirilă a criticat modul în care președintele a tratat cazul jurnalistei Emilia Șercan. El susține că se aștepta să însemne mai mult pentru acesta și să nu rămână indiferent la amenințările cu moartea pe care jurnalista le-a primit.

„M-am așteptat ca linșajul mediatic, digital și de partid asupra jurnalistei Emilia Șercan să însemne mult mai mult pentru dumneavoastră, să fie taxat de Președintele țării (în calitatea lui de garant al Constituției), o dată din perspectiva președintelui care își dorește un ton decent în societate, a doua oară din perspectiva pericolului pe care genul ăsta de linșaj la adresa unui jurnalist care a desconspirat multe plagiate de politicieni impostori și de-a dreptul hoți, îl reprezintă pentru democrație.

Președintele trebuia să spună că linșajul Emiliei Șercan este nu doar un atac la persoană, ci un atac la breaslă, la jurnalismul independent. E un derapaj urât de tot care necombătut de omul numărul unu în stat nu face decât să hrănească curajul celor al căror simplu interes e un stat eșuat, fără instituții puternice, fără legi. Nu puteți rămâne indiferent la amenințările cu moartea pe care le-a primit Șercan”.

Momentul în care Nicușor Dan a fost întrebat despre acuzațiile de plagiat ale lui Marinescu

Tudor Chirilă menționează și momentul în care președintele a fost întrebat despre acuzațiile de plagiat ale lui Marinescu, iar acesta a răspuns că are bătălii mai importante de dus.

„Când un jurnalist v-a întrebat despre acuzațiile de plagiat ale lui Marinescu și dacă ministrul justiției ar trebui să-și prezinte demisia ați răspuns că nu e o prioritate și că aveți bătălii mai importante de dus.

Acuma întrebarea este: sunt multe bătălii mai importante decât adevărul? Oare corupția nu înseamnă minciună? Eludarea legilor, devalizarea statului, deposedarea oamenilor de servicii sociale și investiții publice nu se fac tot cu minciunile și uneltele subterane care deturnează banii statului la corupți? Adevărul nu stă la baza statului de drept?”, mai scrie acesta.

„Nu avem șefi la SIE sau SRI, dar se vehiculează nume tenebroase”

În mesajul său, Tudor Chirilă susține că s-a dus 15% din mandatul președintelui, însă nu avem șefi la SIE sau SRI, iar numele vehiculate sunt „tenebroase”.

„S-a dus 15% din primul dumneavoastră mandat și nu avem șefi la SIE sau SRI, dar se vehiculează nume tenebroase – aceeași ciorbă otrăvită – care nu vă fac cinste, da ce zic eu cinste, nu fac decât să vă transforme într-un președinte obedient, (față de cine?) incapabil de a impune o agendă personală Onestă. Poate sună dur, dar așa se vede de la noi. Mai ales când te duci în America și clamezi că România poate să exporte ceea ce nici măcar nu a construit vreodată: justiție și educație”, a scris Tudor Chirilă.

Mai mult, Chirilă susține că Nicușor Dan, ca președinte al României, ar fi putut încuraja cât mai mulți candidați să se prezinte la șefia parchetelor, ar fi putut da un semnal că își dorește oameni noi la conducerea instituțiilor.

„Ca președinte al României ați fi putut încuraja cât mai mulți candidați să se prezinte la concursul pentru șefia parchetelor, ați fi putut da un semnal că vă doriți oameni cu adevărat noi la conducerea unor instituții atât de importante.

Au venit propunerile Ministrului Justiției la șefia parchetului general, DNA, DIICOT. Cum era de așteptat din partea PSD, oameni care au protejat infractori, controversați sau care nu s-au remarcat prin vreo hărnicie deosebită în actul de justiție.

Față de cele șase milioane care v-au votat aveți datoria să refuzați aceste propuneri”, a conchis Tudor Chirilă.

Promisiunea lui Bogdan Ivan pentru prețul la gaze, după ce Romgaz va intra pe piață cu oferte din aprilie
Știri România 20:30
Promisiunea lui Bogdan Ivan pentru prețul la gaze, după ce Romgaz va intra pe piață cu oferte din aprilie
Marian Cioba a murit. Fostul jurnalist a lucrat 35 de ani la Libertatea și Informația Bucureștiului
Știri România 19:38
Marian Cioba a murit. Fostul jurnalist a lucrat 35 de ani la Libertatea și Informația Bucureștiului
Vedeta de la PRO TV care a trăit 12 ani de orori în plasa Kastei Morrely: „Totul avea o altă intensitate"
Stiri Mondene 18:18
Vedeta de la PRO TV care a trăit 12 ani de orori în plasa Kastei Morrely: „Totul avea o altă intensitate”
Prima imagine cu bebelușul lui Răzvan Exarhu. Realizatorul radio a devenit tată la 56 de ani. „Cum se spune, faceți o propoziție cu Candoare!"
Stiri Mondene 17:15
Prima imagine cu bebelușul lui Răzvan Exarhu. Realizatorul radio a devenit tată la 56 de ani. „Cum se spune, faceți o propoziție cu Candoare!”
Buget mai mare pentru Erasmus+
Advertorial
Buget mai mare pentru Erasmus+
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Argumentele lui Radu Marinescu pentru propunerile Viorel Cerbu la DNA, Codrin Miron la DIICOT și Cristina Chiriac la Parchetul General
Mihai Dimian este propunerea PNL pentru Ministerul Educației, la aproape trei luni după demisia lui Daniel David. Ce a scris Dimian în CV
